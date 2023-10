Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Westerheim

Der Kleintierzuchtverein Westerheim richtet am Sonntag, 5. November, zu seiner Lokalschau ein. Die Schau beginnt um 10 Uhr in der Kleintierzuchtanlage. Zahlreiche Tiere sind zu sehen, darunter verschiedene Kaninchenrassen, Hühnerrassen und Enten- Tauben- und Gänserassen, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Preisrichter werden auch in diesem Jahr die schönsten Tiere bewerten und auszeichnen. Bei der diesjährigen Lokalschau werden die Vereinsmeister bei den Erwachsenen und bei unserer Jugend gekürt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Hasenrollbraten mit Beilagen steht auch wieder auf der Speisekarte, aber es gibt auch Schnitzel, Currywurst oder Rote Wurst sowie Kaffee und Kuchen.