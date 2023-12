Kneer-Südfenster ehrt Jubilare

Die Mitarbeiter der Firma Kneer GmbH, Fenster und Türen in Westerheim haben kürzlich das Ende eines erfolgreichen Arbeitsjahres feiern können. Nach der traditionellen Weihnachtsrede von Geschäftsführer Florian Kneer ehrten die Betriebsleiter Alexander Schwarz und Hans-Jürgen Aigner acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen innen für 25-jährige Betriebszugehörigkeit, ein Mitarbeiter für 40-jährige und eine Mitarbeiter für zehnjährige Betriebszugehörigkeit. Sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden in den wohlverdienten Ruhestand entlassen, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Gruppenbild mit den langjährigen Mitarbeitern (von links) Hans-Jürgen Aigner, Richard Ascher, Bernd Duckek, Hugo Schairer, Ludwig Weißer, Dagmar Schwenkedel, Igor Gratschjow und Silvia Röcker, Alexander Schwarz und Florian Kneer. Es fehlen Selma Rehm, Simone Stehle, Matthias Müller und Josip Pilic.