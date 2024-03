Kleinere Änderungen bei Aussegnungshalle

Es gibt neue, feinere Planungen für den Bau der neuen Aussegnungshalle auf dem Westerheimer Friedhof. Die Beteiligten haben sich mit dem Architekten Stefan Beuter aus Haigerloch zusammengesetzt und an Details gefeilt. Das Ergebnis stellt Aussegnungshallenbeiratssprecher Richard Tritschler dem Gemeinderat vor. Außerdem gibt es am Samstag eine Fahrt nach Empfingen, wo bereits eine Aussegnungshalle gebaut wurde, welche der Westerheimer als Vorbild dient.

Die von Richard Tritschler vorgestellte Vorentwurfsplanung ist das Ergebnis von mehreren Aussegnungshallenbeiratssitzungen sowie einem Treffen des Architekten Beuter mit den für Westerheim zuständigen evangelischen und katholischen Geistlichen sowie den dort tätigen Bestattern. Diese Fachleute, welche schlussendlich in und mit der neuen Aussegnungshalle arbeiten werden, hatten noch einige Anmerkungen, welche vom Architekten in der aktuellen Planung umgesetzt wurden.

Richard Tritschler, der den Prozess von Anfang an begleitet, sagt zu den aktuellen Plänen: „Ich war wirklich überrascht, was man noch alles umgestellt hat.“

„Von Empfingen übernommen“

Tritschler erklärt, es werde neben dem Haupt- auch ein Nebengebäude geben, in dem sich eine Garage befindet, in welche der Bestatter mit seinem Fahrzeug einfahren kann. Im Nebengebäude im Süden soll es dann auch einen Raum geben, um die verstorbene Person aufzubaren, sodass Angehörige in kleinem Rahmen Abschied nehmen können. Dieses Nebengebäude beherbergt zudem auch Räume für den Bestatter, unter anderem zur Kühlung der Verstorbenen sowie einen Raum für den Pfarrer oder die Pfarrerin.

Geplant ist dort ebenso ein behindertengerechtes WC, welches auch von außen für die Friedhofsbesucher zugänglich sein soll. Damit dort keine „öffentliche Toilette“ entsteht, soll per Zeitschaltuhr geregelt werden, dass das WC nur während der Friedhofsöffnungszeiten zugänglich sein wird. Zwei weitere Toiletten, jeweils eine für Damen und für Herren, stehen den Trauergästen im Anbau zur Verfügung.

Die eigentliche Aussegnungshalle befindet sich dann in nördlicher Richtung. Sie soll rund 100 Sitzplätze bieten, oder sogar entsprechend mehr Menschen, wenn man Teile der Bestuhlung wegräumt. Tritschler erklärt: „Die Aussegnungshalle an sich ist nahezu vollständig aus Empfingen übernommen worden.“ Allerdings sei in Westerheim mit einer höheren Schneelast als in Empfingen zu rechnen, welche das Hallendach aber tragen können sollte.

Ausweichquartiere währen der Bauphase

Von der Optik her soll die Nordseite, die zum Friedhof hin gerichtet ist, als Glasfront ausgeführt werden, was einerseits dem Empfinger Vorbild entspricht und andererseits in sehr positiven Kontrast steht zur derzeitigen eher düster anmutenden bestehenden Westerheimer Aussegnungshalle. Die Nordseite hingegen, die zum Parkplatz hinweist, wird weitgehend geschlossen. Damit soll die Privatsphäre der Trauernden gewahrt bleiben, indem sie vor neugierigen Blicken von außen geschützt bleiben. Dies war in den ursprünglichen Plänen noch nicht vorgesehen und somit auch nicht in die Kostenschätzung eingeflossen, aber laut Architekt Beuter sollen sich die Mehrkosten lediglich um die 15.000 Euro bewegen.

Nun sollen die Pläne auch der Baubehörde des Landratsamts vorgelegt werden, das sei in diesem Stadium kein Muss, könnte aber späteren unangenehmen Überraschungen vorbauen, falls die Behörde noch Änderungswünsche oder Anregungen haben sollte. Am 23. April soll möglichst schon der Baubeschluss gefasst werden, um sobald als möglich mit dem Abriss der alten Aussegnungshalle beginnen zu können.

Während die alte Halle abgebrochen wird und die neue noch nicht fertig ist, können die Verabschiedungen von Verstorbenen in der Laichinger Aussegnungshalle oder in Räumen des Bestatters stattfinden. Für die entsprechenden Gottesdienste stehen in dieser Zwischenzeit die Westerheimer Kirche Christkönig sowie das evangelische Gemeindehaus zur Verfügung.

Besichtigungsfahrt nach Empfingen

Der Westerheimer Gemeinderat sowie die Mitglieder des Aussegnungshallenbeirates fahren am Samstag, 9. März, nach Empfingen, um die dortige Aussegnungshalle zu besichtigen. Abfahrt ist um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle beim Westerheimer Rathaus.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger dürfen gerne an der Besichtigungsfahrt teilnehmen. Anmeldung hierzu bis Freitag, 8. März, bei Melina Burkhardt im Rathaus, Tel. 07333/966613 oder per E-Mail an [email protected].

Samstag, 9. März, nach Empfingen