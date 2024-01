Juniorenfußball in der Westerheimer Alb-Halle

Die Jugendfußballabteilung des SV Westerheim veranstaltet am Wochenende 20./21. Januar den ersten Teil der Fußball-Hallen-Masters in der Westerheimer Alb-Halle. Am Samstag, 20. Januar, spielen ab 9 Uhr die E1-Junioren und ab 14 Uhr die E2-Junioren um die Titel. Um 19 Uhr beginnt das Turnier der A-Junioren unter anderen mit den Teams aus Mietingen und Biberach. Am Sonntag, 21. Januar, zeigen ab 9 Uhr die F1-Junioren ihr Geschick am Ball. Ab 14 Uhr gehört das Parkett den F2-Junioren. An den beiden Tagen werden insgesamt 48 Teams ihr Bestes geben. Die SVW-Organisatoren freuen sich auf ihren Besuch und haben für das leibliche Wohl gesorgt. Am darauffolgenden Wochenende werden die Turniere fortgesetzt.