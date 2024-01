IGF-Urgesteine erinnern sich an früher

Wer an Fasnetsveranstaltungen und Umzüge auf der Laichinger Alb denkt, dem kommt sicherlich auch die Fasnetshochburg Westerheim in den Sinn, mit ihrem legendären Bürgerball, einem Umzug mit verschiedensten Garden- und Fußgruppen und weiteren Fasnetsaktionen. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) überlegen sich dafür immer verschiedene Mottos, üben Tänze, bereiten die Büttenrede vor, sorgen für Musik, Getränke und vor allem gute Laune beim Publikum. Vier IGF-Urgesteine berichten von ihren schönsten Erinnerungen.

Die Idee, die Westerheimer Fasnet wieder mehr zu fördern und aufzubauen, hatten die Gründungsmitglieder Fritz Baumeister, Karl Bernhard, Werner Goll, Karl Klöble, Gebhard Moser, Manfred Rehm und Anton Walter im Gasthof zum Adler. Die Urgesteine Anton Fischer, Reinhold Rehm, Manfred Kurzholz und Gebhard Moser waren vier Jahrzehnte im Einsatz bei der IGF. Manfred Kurzholz sagt: „Wir waren teilweise als Tänzer, Sänger, Musiker, Büttenredner, Maskenträger, Stelzenmänner und als Kassierer an den Fasnets-Aktionen beteiligt.“

Für ihn persönlich waren die Beiträge als Oldies im Männerballett die schönsten, erzählt Kurzholz. Sie seien jedoch keine Anfänger gewesen, berichtet Anton Fischer. „Das Publikum war begeistert und wir bekamen tobenden Applaus“, sagt Kurzholz und seine IGF-Freunde nicken zustimmend. Schon fast schöner sei das Training gewesen, wo es sehr lustig zuging und das oftmals auch erst in den Morgenstunden endete, so Kurzholz.

Da kommen die „Stelza“ her

Das Oldie-Männer-Ballett in seiner jetzigen Form entstand 1996. So wurde das bisherige Männerballett, welches sich in ein Junior- und in ein Oldiemännerballett unterteilte, fortgeführt. Zu den ersten Tänzern gehörten Hans Moser, Georg Striebel, Robert Rehm, Josef Wiedmann, Reinhold Rehm, Jörg-Michel Moser, Manfred Kurzhals, Horst Schrade, Anton Fischer, Karl Klöble, Elmar Tritschler, Karl Bernhard, Ernst Lang. Die Mega-Männer tanzten Klassiker wie Schwanensee, Can Can, Kasatschok, Mambo, das Musical Cats oder Abba. Sogar den volkstümlichen Bändertanz beherrschten die Tänzer. 2007 feierten die Mega-Männer ihr 11-jähriges Bestehen und sorgten mit ihrem Revival-Tanz zu Musik von Abba für ein jubelndes und applaudierendes Publikum.

Anton Fischer, Reinhold Rehm und Gebhard Moser traten jedoch nicht nur im Rahmen des Oldie-Ballets auf. Sie nahmen auch als Stelzenläufer beim Faschingsumzug teil. Anton Fischer sagt: „Wer dabei heruntergefallen ist, musste eine Runde Getränke zahlen.“ Die „Stelzenmänner“ wurden 1965 von Anton Fischer Senior, Michael Moser und Georg Wiedmann ins Leben gerufen. Die Männer waren überzeugt, dass sich beim Westerheimer Fasnetsumzug am Rosenmontag etwas rühren müsse und Musikkapelle und Wagen nicht ausreichen, um die Zuschauer zu begeistern.

Gemeinsam haben die drei Initiatoren die Stelzen entworfen und gebaut. Die Stelzenmänner waren geboren, jedoch waren drei Männer zu wenig als Gruppe und es fanden sich mit Josef Enderle, Andreas Rauschmaier, Thomas Walter, Josef Wiedmann und Bernhard Ohlmann weitere Stelzenläufer. Von der IGF wurden die übergroßen Stelzenmänner als erste Gruppe wieder ins Leben gerufen. Seit 1987 ziert das Vereinswappen auch ein Stelzenmann. „Da waren auch noch alle gleich groß und die Stelzen an sich waren verschieden groß. Das ist heute auch anders“, ergänzt Reinhold Rehm.

„Erinnerung an die schöne Zeit“

Gebhard Moser und Manfred Kurzholz seien in vielen Jahren sogar dreimal auf der Bühne aufgetreten. Kurzholz erinnert sich an die legendären Büttenreden von Gebhard Moser: „Mit seinen Reden und seiner Mimik brachte er das Publikum ständig zum Lachen und ich glänzte mit geschliffenen Reden aus der Politik.“

Kurzholz sagt, dass er nach seinem Umzug bei der IGF eine Familie gefunden habe. Und nun treffen sich die vier Mega-Oldies seit sechs Jahren bei Marianne und Bruno Kneer. Manfred Kurzholz sagt: „Hier schwelgen wir immer in Erinnerungen an die schöne Zeit.“