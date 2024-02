„Gospeltrain““ zu Gast in Westerheim

Der „Gospeltrain“ Willmandingen unter der Leitung von Helmut Hauber macht am Samstag, 24. Februar, in der St. Stephanuskirche in Westerheim Halt. Er nimmt seine Zuhörer mit auf eine Reise durch die Gospels und Spirituals. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Chor und Kirchengemeinde freuen sich über eine Spende zur Renovierung der St. Georgskirche in Donnstetten. Im Anschluss lassen gibt es Rote Würste, Glühwein und Punsch im Kirchhof.