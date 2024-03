Die Generalversammlung des Reit- und Fahrvereins Westerheim findet am 15. März um 20 Uhr im Gasthof „Rössle“ in Westerheim statt. Auf der Tagesordnung stehen nebender Begrüßung durch den Vorstand die Berichte der einzelnen Bereiche, die Aussprache sowie die Entlastung des Vorstands. Außerdem stehen Wahlen an und es gibt einen Ausblick auf das anstehende Turnier am 27./28. Juli. Ebenso möchte der Verein an dem Abend einige seiner langjährigen Mitglieder ehren. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.