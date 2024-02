Gemende bietet Besichtigungsfahrt zur Aussegnungshalle Empfingen an

Die Gemeinde Westerheim lädt zu einer Besichtigung der Aussegnungshalle in Empfingen ein. Die Empfinger Halle dient als Vorbild für die Westerheimer.

Der Gemeinderat der Gemeinde Westerheim hat sich in seiner Sitzung vom 5. Dezember mit den im eigens dafür gegründeten Aussegnungshallenbeirat ausführlich beschäftigt und das Architekturbüro Beuter einstimmig mit den Architektenleistungen und Tragwerksplanung bis zur Genehmigungsplanung (Leistungsphasen1-4) beauftragt. Insgesamt hat sich der Beirat Aussegnungshalle in acht Sitzungen intensiv mit der Thematik beschäftigt. In der Sitzung des Gemeinderates am 27. Feburar soll die Vorentwurfsplanung vorgestellt und beraten werden. Nachdem sich der Neubau Westerheim sehr stark an den Neubau in Empfingen orientiert, plant die Gemeinde eine gemeinsamen Besichtigung der Aussegnungshalle Empfingen.

Der Gemeinderat sowie die Mitglieder des Aussegnungshallenbeirats fahren am Samstag, 9. März, nach Empfingen um die dortige Aussegnungshalle zu besichtigen. Abfahrt ist um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle Rathaus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger dürfen gerne an der Besichtigungsfahrt teilnehmen, teilt die Gemeinde mit und bittet Interessierte, sich bis zum 29.Februar, bei Melina Burkhardt im Rathaus, Telefon 9666/13 oder per Mail: [email protected], anzumelden.