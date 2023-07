Gemeinde Westerheim sucht neue Mitarbeiter

Vier Arbeitsstellen bei der Gemeinde Westerheim sind derzeit zu besetzen. Gesucht wird eine neue Leitung für den Fachbereich „Zentrale Dienste und Ordnungsverwaltung“, ein Haustechniker in der Alb–Halle und Mitarbeiter in der Ordnungsverwaltung und auf dem Wertstoffhof. Der Stellenplan umfasst 40,87 Positionen, wobei tatsächlich 35,43 Stellen besetzt sind. Im Sachstandsbericht zum Stellenplan heißt es daher: „Der Fachkräftemangel stellt die Kommunen angesichts des demografischen Wandels, der fortschreitenden Digitalisierung und sich verändernder Aufgaben in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltungen vor große Herausforderungen.“

Ob ein Lagerzelt für land– und forstwirtschaftliche Geräte in einem Wohngebiet errichtet werden darf, muss das Landratsamt klären. Der Westerheimer Gemeinderat stimmte dem Vorhaben jedenfalls vorbehaltlich der positiven Entscheidung durch das Kreisbauamt zu. Geplant ist, das Zelt zusammen mit einem Schnittholzlager, Brennholzlagerung und Brennholzaufarbeitung sowie der Baustelleneinrichtung für den Bau eines Mehrfamilienhauses im Bereich Schulstraße/Bergstraße aufzubauen. Drei Räte stimmten dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Hermann Tappe erklärte sich vorab für befangen. Die Beratung war teilweise nicht öffentlich geführt worden. Erst am Sitzungstag sei der Hinweis eingegangen, dass es sich um ein allgemeines Wohngebiet handele.

Ab Frühjahr 2024 sollen 15 Kilometer Breitbandleitung geschaffen werden, um sogenannte „Weiße Flecken“ zu beseitigen. 40 Hausanschlüsse, zum Beispiel an Aussiedlerhöfen, sind vorgesehen. Das Ingenieurbüro Corwese plant, die Bauleistung nach der Sommerpause auszuschreiben. Auf drei Kilometern Länge können vorhandene Leerrohre für das Kabel genutzt werden. Auf zwölf Kilometern müsste ein Trassenneubau erfolgen. Gesamtkosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro werden erwartet. Die Gemeinde Westerheim will Fördermittel von Bund (50 Prozent) und Land (40 Prozent) nutzen und hätte dadurch einen Eigenanteil in Höhe von 404.000 Euro zu leisten. Ratsmitglied Klaus Ascher erinnerte an Flurschäden bei vergangenen Bauarbeiten, die diesmal vermieden werden müssten.