Erfolgreiches Jahr für die Oldtimer-Freunde

Vor vielen Jahren kaufte Dietmar Helmers seiner Frau Astrid einen Oldtimer, einige Jahre später schaffte er auch einen für sich an. Seither ist das Westerheimer Rentnerpaar in der warmen Jahreszeit regelmäßig mit einem der beiden Oldtimer auf so manchem Wettbewerb für edle Fahrzeuge anzutreffen - oft auch entsprechend der Epoche des Autos gekleidet. In Interview spricht Dietmar Helmers über die Leidenschaft für Oldtimer aber auch über Traditionen und Wünsche.

Herr Helmers, was war für Sie das bedeutendste Ereignis in den vergangenen Jahren?

Das war vor vielen Jahren an einem Wochenende. In einem Stapel Zeitungen fand ich eine Anzeige, in der Ein Oldtimer zum Verkauf angeboten wurde. Ohne darüber nachzudenken, was uns erwarten könnte, beschlossen meine Frau Astrid und ich, den dort inserierten Aston Martin Lagonda zu kaufen. Es war schon damals ein prachtvolles Auto. In der Folge holten wir bei verschiedenen Ausstellungen mit „unserem Lagonda“ den ersten Preis. Für uns ist sowas immer wieder ein besonderes Erlebnis.

Was wünschen Sie sich privat für das noch junge Jahr?

Wir hoffen sehr, dass wir gesund bleiben und unsere Oldtimer - denn neben dem Lagonda haben wir auch noch einen Rolls Royce - weiterhin genießen können.

Welche Veranstaltung in der Region fasziniert Sie besonders?

Die schönste Veranstaltung ist das Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, nicht nur wegen der tollen Kulisse, sondern vor allem wegen der besonderen Eleganz sowohl der Aussteller als auch der Besucher im Park und dem Casino.

Zum Jahresende ist ja aoft Zeit, innezuhalten und nachzudenken. Was geht aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit verloren, auf was sollten Menschen mehr achten?

Wir sehen mit Sorge, wie die Traditionen schwinden. Die ältere Generation sollte den jungen Menschen Traditionen schmackhaft machen. Dazu gehören besonders traditionelle Feste wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten. Denn diese Feste halten die Gesellschaft zusammen.

Apropos Weihnachten: Sie verbrachten die Feiertage heuer in Spanien. Wie haben Sie das Fest gefeiert?

Wichtig ist uns der Weihnachtsbaum - auch wenn er aus Tujaästen besteht, weil es nicht überall Tannen gibt. Bei uns gibt es das traditionelle Weihnachtsessen, festlich gekleidet, kleine Geschenke, denn man hat in unserem Alter ja eigentlich alles. Und es wird festliche Weihnachtsmusik gespielt.

Was halten Sie von guten Vorsätzen zum neuen Jahr?

Jeder Mensch hat zum neuen Jahr Vorsätze. Doch nicht alle können immer eingehalten werden. Aber das ist ganz normal.

Was gibt es von den Oldtimern zu berichten?

Das vergangene Jahr hat uns sehr verwöhnt in der Oldtimerszene. Wir haben so viel Freude und Anerkennung mit unseren edlen Fahrzeugen genießen können, auch als wir im Sommer mit dem Lagonda am Tegernsee beim Concours d’ Élégance quasi dem „Deutschen Preis“ für Oldtimer den ersten Platz gemacht haben. Das freut uns auch einige Monate später jetzt noch sehr, und wir genießen den Erfolg.

Was raten Sie Menschen, die über die Anschaffung ihres ersten Oldtimers nachdenken?

Einen Oldtimer zu kaufen, ist eine sehr schwere Entscheidung. Deswegen sollte man unbedingt einen Fachmann oder intimen Kenner der Materie an seiner Seite haben. Ich möchte warnen: Es gibt einfach zu viele Gauner in dieser Branche.

Welchen anderen Oldtimer als jene, welche Sie selbst besitzen, würden Sie gerne noch einmal fahren und warum?

Keinen. Den Oldtimer, welchen man fährt, muss man kennen. Denn es ist nicht so einfach eines dieser vor Jahrzehnten gebauten Fahrzeuge zu fahren. Die meisten haben noch nicht einmal die einfachsten Hilfssysteme wie Servolenkung oder Bremskraftverstärker. Die Autos sind schließlich grundverschieden und fahren sich auch so. Deswegen muss man sich mit jedem Fahrzeug und seiner Technik einzeln und ausführlich auseinandersetzen. Ansonsten wird man keine Freude am Fahren des Oldtimers haben.