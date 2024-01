Diese Männer kochen ein Dreigängemenü

Wenn es abends aus dem Untergeschoss der Westerheimer Schule am Sellenberg lecker duftet, ist da wahrscheinlich einer der Männerkochclubs am Werk. Wir haben den Kochclub „Huirom Stecher“ besucht, mitgeschnippelt und natürlich mitgegessen.

Wenn alle können, kochen zehn Männer in der Schulküche. Mehr dürften es auch nicht wirklich sein, sagt Jürgen Rehm: „Mit mehr als zehn Leuten steht man sich hier in der Schulküche schon auf den Füßen.“ An diesem Dienstagabend sind es sieben „Huirom Stecher“: Alexander Stuhlinger, Jürgen Rehm, Tilo Baumann, Gerhard Tritschler, Heinz Göser, Jan Honold und Markus Sailer, der aus Pfaffenhofen an der Rot angereist ist. Die restlichen drei Thiemo Walter, Robert Baumeister und Wolfgang Uhlmann haben sich an diesem Abend entschuldigt.

„Das ist so ein fester Termin pro Monat über Jahre hinweg, an dem wir Freunde miteinander Zeit verbringen“, sagt Rehm. Und es sind schon keine Jahre mehr, in denen es diesen Termin gibt, sondern Jahrzehnte: Den Männerkochclub „Huirom Stecher“ gibt es nun im 22. Jahr.

Wie es zu dem Namen kam, erklärt Jürgen Rehm so: „Huirom ist das schwäbische Wort für Kaiserschmarrn. Und der wird in der Pfanne gestochen, um die charakteristischen Flecken zu erhalten. Als wir das erste Mal gemeinsam gekocht haben, hat Tilo Baumann den ersten Huirom des Kochclubs gemacht.“ Baumann schaut vom Kartoffelschneiden auf und fragt: „Echt?“ Rehm greift in eine Tasche und fördert ein Stück Papier zutage: „Ja, das Rezept von damals habe ich hier.“

Pro Kochabend wird im Vorfeld ein „Chef du Koch“ benannt, der sich ein Dreigängemenü für den Abend ausdenkt. „Chef du Koch“ dieses Abends ist Gerhard Tritschler. Er hat folgendes Menü vorbereitet: Zuerst gibt es eine „Schwedische Sommersuppe“, dann „Kohlrabischnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat“ und als Nachtisch Grießbrei mit Beeren garniert. „Ich wollte etwas mit Kohlrabi kochen“, erklärt er zu Speisenfolge. Allerdings ist der „Chef du Koch“ nicht völlig frei in seiner Menüwahl, wie Tritschler erläutert: „Man muss beim Zutatenkauf für zehn Personen ein Budget einhalten von 70 Euro. Alles, was über diesen Betrag hinaus geht, zahlt der Küchenchef des Abends selbst. Und das ist gar nicht mal so einfach. Deswegen greifen wir natürlich auch auf Zutaten zurück, die im eigenen Garten wachsen, wenn die Jahreszeit es erlaubt.“

Jürgen Rehm erzählt, wie die Männer vor über 20 Jahren überhaupt zum Kochen kamen: „Unsere Väter haben uns das in gewisser Weise vorgelebt. Sie haben fast jeden Sonntag für die Familien gekocht.“ Die Partnerinnen der Kochclubmitglieder haben sich offenbar mit den Treffen wohlwollend arrangiert: „Unsere Frauen sind dankbar, dass es diesen Kochclub gibt. Denn dann werden sie auch mal mit leckeren Menüs bedacht.“ Die Männer wollen auch ein Stück weit Vorbilder für ihre Kinder sein und sie ermuntern, in die regionale Küche einzusteigen.

Der Einstieg in einen typischen Kochabend der „Huirom Stecher“ besteht - nach dem Einkauf durch den „Chef du Koch“ - vor allem aus dem Schnippeln der Zutaten. Da kommt den Männern die Schulküche zugute, weil sie mehrere Arbeitsflächen bereithält, sodass alle Speisen zur rechten Zeit und damit auch gleichzeitig bereit werden können. Oder wie Tritschler sagt: „Das Zeitmanagement beim Kochen ist mit das Wichtigste.“

So schneiden Heinz Göser und Tilo Baumann auf der einen Seite eines Tisches große Kartoffeln in kleine Würfel, drei Stangen Lauch in dünne Ringe und ein gutes Pfund Lachsfilet in feine Streifen, während ein Bund Dill feingehackt wird. Während auf der anderen Seite Alexander Stuhlinger und Markus Sailer die angedünsteten Kohlrabischeiben durch die Panade ziehen und in einer Pfanne auf einem eigens mitgebrachten Induktionskochfeld goldgelb ausbacken. Die alten Herde der Schulküche lieferten nicht immer die gewünschte hohe Leistung, erklärt Sailer die Induktionsplatte.

Auf der anderen Seite des Raumes haben Jürgen Rehm und Jan Honold Kartoffeln in Scheiben geschnitten und Gurken geraspelt und diskutieren nun mit Heinz Göser, der sich dazugesellt hat, über die richtige Würze des Kartoffelsalats.

Später werden sie noch den Grießbrei kochen, in Gläser füllen und diese - nachdem die Masse am offenen Fenster erkaltet ist - mit frischen Beeren garnieren.

Zum Essen setzen sich alle an einen langen Tisch. Die „Schwedische Sommersuppe“ kommt trotz Außentemperaturen von 15 Grad unter Null bestens an. Es bleibt im Topf kaum etwas übrig, was die Profispülmaschine groß reinigen müsste. Gelobt werden auch die Kohlrabischnitzel, auch dank der mit Paprika und Curry gewürzten pikanten Panade. Exzellent dazu passen auch die eingemachten Preiselbeeren. Beim Kartoffel-Gurken-Salat gibt es weitere Diskussionen über die perfekte Würze. Eventuell müsse man das alles länger in der Brühe ziehen lassen?

Der sehr leckere Grießbrei bildet den mehr als sättigenden Abschluss. Es scheint erstaunlich, wie viel Brei bei nur 200 Gramm Weichweizengrieß herauskommt.

Mit anderen Worten: Der Grießbrei schließt nicht nur den Magen, er legt auch noch den Riegel vor, schließt ab und wirft den Schlüssel weg. Jürgen Rehm formuliert es so: „Man lernt nie aus beim Kochen.“