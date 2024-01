„Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben“

Ob Hausgeräte wie Spülmaschine und Kühlschrank oder Reinigungsgeräte wie Staubsauger und Hochdruckreiniger: Überall ist Kunststoff verbaut. Diese Kunststoffteile stammen häufig von der Bernd Meffle Kunststoffverarbeitung GmbH in Westerheim in Baden-Württemberg. Die Geschäftsführung teilt sich Thomas Meffle mit seinem Bruder. SZ-Redaktionsleiter David Drenovak hat mit dem Unternehmer von der Alb über das vergangene und das kommende Jahr gesprochen. Dabei hat Thomas Meffle auch die Vorteile der Alb als Standort und die Herausforderungen im Jahr 2024 bewertet.

Was war für Sie persönlich das bedeutendste Ereignis in diesem Jahr und warum genau dieses?

Die gemeinsame Feier des 80. Geburtstags meines Vaters im Kreise der Familie. Es ist nicht selbstverständlich, bei bester Gesundheit diesen Geburtstag zu feiern.

Unsere Firma hat zum fünften Mal in Folge den Innovationspreis Top 100 verliehen bekommen. Diese Preisverleihungen stehen für Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Was wünschen Sie sich privat für das kommende Jahr?

Gesundheit und eine friedlichere Welt.

Welche Aktion oder Veranstaltung in der Region fasziniert Sie ganz besonders und warum?

Natürlich das Kreismusikfest in Westerheim. Tolle Organisation, toller Festumzug, tolle Party über vier Tage bei perfektem Wetter. Es ist absolut erstaunlich. was unser Musikverein mit Unterstützung der anderen Westerheimer Vereine hier geleistet haben - was für ein Zusammenhalt. Westerheim ist ein kleiner Ort mit super Vereinen, auf die wir stolz sein können.

Welche großen Projekte stehen für Sie privat im kommenden Jahr an?

Privat stehen keine größeren Projekte an. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben.

Was wird für Westerheim im neuen Jahr besonders wichtig?

Für die Kommunalwahl möglichst viele engagierte Kandidaten zu gewinnen, um die Gemeinde zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Es gibt einige Projekte, die in den „Startlöchern“ sind wie zum Beispiel der Bau der Aussegnungshalle und das neue Rathaus.

Welche Herausforderungen sehen Sie 2024 auf die Wirtschaft der Region zukommen?

Die Prognosen für das Jahr 2024 sind leider nicht so gut. Eine Herausforderung wird sein, trotz Inflation, hohem Lohn- und Zinsniveau die Waren in Deutschland zu einem global wettbewerbsfähigen Niveau am Markt anzubieten. Hier ist Ideenreichtum, Kreativität und Innovation von jedem Einzelnen gefordert.

Was wünschen Sie sich als Unternehmer von der Politik für das neue Jahr?

Wunsch bedeutet oft Erwartung für staatliche Hilfe/Subvention. Oft wäre es vielleicht besser, der Markt würde viele Dinge von selbst regeln. Die Politik ist dazu da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, besonders eine Energieversorgung (nach Möglichkeit CO-neutral) zu wettbewerbsfähigen Preisen. Damit haben wir die Grundlage für eine niedrige Inflation und zukünftiges Wachstum.

Welches sind die größten Vorteile und Nachteile in der Region für Unternehmer?

Die Vorteile sind: gute Infrastruktur (Autobahnanbindung und Bahnhalt), Mitarbeiter- und Fachkräftepotenzial und die damit verbundene duale Ausbildung in örtlichen Betrieben sowie Industriekonzepte für eine mögliche Weiterentwicklung und Expansion von Unternehmen. Was die Nachteile angeht, zählt dazu das generell hohe Lohnniveau am Standort Deutschland.

In der Weihnachtszeit findet sich der eine oder andere Moment zum Innehalten. Was fehlt in der heutigen Zeit (geht immer mehr verloren), auf was sollten die Menschen mehr achten?

Auf ein gutes Miteinander durch gegenseitige Rücksichtnahme mit Anstand und Respekt.

Wie haben Sie Weihnachten gefeiert, gibt’s einen speziellen Ablauf (spezielles Weihnachtsessen, Geschenke, Familientradition)?

Diesmal sind wir über die Feiertage verreist. Wir genießen die Adventszeit und feiern mit den Eltern im Familienkreis Weihnachten ein paar Tage vorher. Unser normaler Ablauf für den Heiligen Abend wäre, in den Gottesdienst zu gehen, im Anschluss ein Raclette-Essen, dann bei Kaminfeuer Weihnachtslieder zu singen und danach die Bescherung für die Kinder. Wir genießen diesen Abend bei gemütlicher Unterhaltung in Ruhe.

Was macht für Sie Weihnachten aus?

Weihnachten ist das Fest der Familie. Weihnachten bedeutet eine besinnliche, friedvolle Zeit im Zeichen der Nächstenliebe.

Haben Sie eine spezielle Weihnachtsgeschichte aus Ihrer Kindheit, an die Sie jedes Jahr denken?

Als Kinder haben wir immer mit Spannung auf die Bescherung gewartet. Vor der Bescherung haben wir Weihnachtslieder auf dem Klavier gespielt.

Christbaumschmuck eher traditionell oder modern? Und was genau hängt dann an der Tanne?

Unser Christbaumschmuck ist traditionell mit Beleuchtung und Weihnachtskugeln. Besonders hervorzuheben ist die traditionelle Krippe mit den Krippefiguren.

Was halten Sie von guten Vorsätzen zum neuen Jahr und haben Sie welche?

Gute Vorsätze zum neuen Jahr sind generell nicht verkehrt, jedoch sollte es nicht nur bei guten Vorsätzen bleiben, die sich von Jahr zu Jahr wiederholen. Ich versuche, meine Vorsätze immer zeitnah umzusetzen und warte dafür nicht auf den Jahreswechsel. Der Jahreswechsel ist jedoch ein guter Zeitpunkt, sich nach der besinnlichen Weihnachtszeit Ziele oder gute Vorsätze für das neue Jahr zu setzen.