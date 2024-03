Der TSV schockt den Tabellenzweiten

In der Fußball-Kreisliga A Alb nehmen die überraschenden Ergebnisse kein Ende. Am verblüffensten dürfte wohl der Heimsieg des TSV Blaubeuren sein. Dieser gewann am 18. Spielag gegen den TSV Bernstadt mit 2:1. Die SG Alb Seißen/Suppingen hisste am Sonntag in Scharenstetten die Segel und verlor klar mit 0:4. Der SV Westerheim erledigte seine Aufgabe in Pappelau mit Bravour und gewann mit 3:0.

TSV Blaubeuren - TSV Bernstadt 2:1 (2:0)

Nach dem Sieg in Altheim ließ der TSV nun eine richtige Überraschung folgen und das nicht gerade unverdient. Bernstadt hatte natürlich mehr Ballbesitz, aber wirklich gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit nie. Die Hausherren dagegen waren eiskalt und kamen durch einen Doppelpack von Jan Gruhler (21./39.) zur verdienten Halbzeitführung. Dass Blaubeuren natürlich nur noch das Nötigste machen würde, war fortan klar. Bernstadt kam durch Elias Ziegler schnell zum Anschluss, womit jeder Angriff die Wende hätte bringen können. Am Ende hatte der TSV das Glück des Tüchtigen und schiebt sich in der Tabelle auf Rang acht vor.

SV Scharenstetten - SG Alb Seißen/Suppingen 4:0 (1:0)

Nach dem knappen Sieg gegen den SV Amstetten hätte die SG Alb nun beim Schlusslicht einen weiteren großen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen können, doch viel wollte nicht gelingen. Ein Kopfball durch Jens Gutekunst an den Pfosten (27.) war die größe Chance in Hälfte eins, nach einem Stellungsfehler ging Scharenstetten durch Marc Hirschle (45.) sogar in Führung. Nach dem Wechsel drückte die SG vehement auf den Ausgleich, ohne weitere Chancen kreieren zu können. Am Ende hieß es dann Alles oder Nichts, mit dem besseren Ausgang für die Hausherren. Drei Konter, abgeschlossen durch Leopold Junginger (84.), Nico Riederich (86.) und Jannik Bartosch (90.) sorgten für das 4:0-Endergebnis.

SV Pappelau/Beiningen - SV Westerheim 0:3 (0:1)

Gegen tief stehende Pappelauer, die über die gesamten 90 Minuten keinen ernsthaften Torschuss abgeben konnten, dauerte es lange bis es der „Dosenöffner“ gelang. Nach einer Ecke nickte Florian Schneck in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:1 ein, die Partie sah nun ganz anders aus. Der SVW erarbeitete sich nun zahlreiche Chancen, die Tore ließen nicht lange auf sich warten. Lars Macher mit einem satten Flachschuss (61.) und Yannick Wiume (64.) entschieden die Partie frühzeitig.

So haben die anderen gespielt

SF Dornstadt - TSV Altheim/Alb 3:0 (1:0). 1:0, 2:0, 3:0 F. Steck (36./62./74.). Reserven: 2:1.

SV Amstetten - TSV Westerstetten 1:1 (1:0). 1:0 Ertorun (20.), 1:1 Schalk (77.). Reserven: 2:4.

TSV Albeck - SV Lonsee 1:1 (0:0). 0:1 Wörz (53.), 1:1 Knaub (77.). Reserven: 0:4.