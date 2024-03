Der Osterpfad in Metzingen

Frei nach dem Motto: Ab nach draußen mit der Familie und den Frühling genießen, treffen sich Mitglieder des Albvereins Westerheim und Gäste am Samstag, 30. März, um sich den Osterpfad in Metzingen (Foto: Schwäbischer Albverein Westerheim) anzuschauen. Dort gibt es Mitmachstationen und interessante Infos zur Ostergeschichte. Die Strecke ist für Kinderwagen geeignet und etwa fünf Kilometer lang. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Albhalle zu gemeinsamen Abfahrt nach Metzingen. Anmeldung bis Mittwoch 27. März bei den Wanderführern Uwe und Kerstin Weber unter der Telefon 07333/3124.