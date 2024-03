Das Westerheimer Uhrwerk läuft weiter und weiter

Der SV Westerheim scheint in der Fußball-Kreisliga A Alb kaum noch aufzuhalten sein. Am 18. Spieltag gewann er bei den Sportfreunden aus Dornstadt, trotz durchschnittlicher Leistung mit 2:0. Im Derby gab der SC Heroldstatt ganz klar den Ton an und schickte die SG Alb mit einem 5:0 nach Hause. Der TSV Blaubeuren kam gegen den FC Neenstetten in der Schlussminute zu einem Punkt, der abermals verwundert.

SC Heroldstatt - SG Alb Seißen/Suppingen 5:0 (3:0)

Von Anfang an war Heroldstatt besser, entscheidend waren aber die Treffer in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Jonas Leyhr (37.), Maximilian Maute (42.) und Louis Enderle (43.) sorgten mit ihren Toren indirekt für eine Vorentscheidung. Nach dem Wechsel hielt sich der Gast wacker, knickte am Ende aber doch ein. Florian Griesinger (80.) und Jan Kugel (90.) erhöhten. Reserven: 2:2.

TSV Blaubeuren - FC Neenstetten 3:3 (0:2)

Der TSV Blaubeuren machte beim offenen Schlagabtausch fleißig mit, brauchte aber eine kleine Auferstehung, um zum Punkt zu kommen. Sebastian Häge (8.) und Jannik Leibing (23.) brachten Neenstetten in Front, Alian Tablou (47.) hielt Blaubeuren im Rennen. Als erneut Leibing auf 1:3 stellte, schien die Sache geritzt zu sein. Doch Blaubeuren setzte ungeahnte Kräfte frei: Josef Gauss (75.) und Jan Gruhlers „Lucky Punch“ (90.) sorgten für den Punktgewinn.

SF Dornstadt - SV Westerheim 0:2 (0:1)

Dem SVW reichte diesmal eine konzentrierte Abwehrarbeit und viel Geduld, um Verfolger Dornstadt zu knacken. Die Chancen aus dem Spiel heraus konnte man an einer Hand abzählen. Dementsprechend fiel das 0:1 durch einen ruhenden Ball, Thorsten Rieck traf in der 20. Minute per Strafstoß zum 0:1. Kurz vor der Pause dann die einzige Schrecksekunde für den Gast. Dornstadt traf die Torrumrandung und forderte nach dem daraus resultierenden Eckbal einen Foulelfmeter. Zu stark aber für den Unparteiischen, der Christian Mack mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Fortan wurde es keine schöne Partie, in der Lukas Rehm aber das beruhigende 2:0 erzielen konnte.

So haben die anderen gespielt

SV Amstetten - TSV Bernstadt 0:4 (0:1). 0:1 Höhe (29.), 0:2 Weißenborn (59.), 0:3, 0:4 Lehle (61./71.).

SV Scharenstetten - TSV Altheim/Alb 2:3 (1:1). 0:1 Schnierer (5.), 1:1 Hirschle (7.), 1:2 Preißing (48.), 2:2 Riederich (68.), 2:3 Hoffart (90.). Reserven: 3:4.

TSV Albeck - TSV Westerstetten 3:0 (1:0). 1:0, 3:0 Amadu (27./90.), 2:0 Lonsinger (68.). Reserven: 1:3.

SV Pappelau/Beiningen - SV Weidenstetten 2:1 (0:1). 0:1 Gebicz (27.), 1:1 Eckhardt (55.), 2:1 Genzenmüller (69.). Reserven: 0:2.