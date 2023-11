Das Westerheimer Alb-Bad ist „ausbildungsfreundlich“

Die Ortsgruppe Bad Urach mit Stützpunkt Westerheimer Alb der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bewarb sich um die Auszeichnung „Ausbildungsfreundliches Bad“. Am vergangenen Freitag konnte der Westerheimer Bürgermeister Hartmut Walz für das Alb-Bad die Prämierung von Thomas Brinz, Vorsitzender der Stiftung Wasserrettung, entgegennehmen. Das Westerheimer Bad ist damit eines von 35 in Baden-Württemberg, die ausgezeichnet wurden.

Das Alb-Bad erhielt die Prämierung in der Kategorie „Anfängerschwimmen“. Alexander Kley, Vorsitzender des DLRG-Bezirks Reutlingen, lobte das Engagement der Gemeinde Westerheim, die einen großen Beitrag leiste, um Schwimmausbildung vor Ort möglich zu machen. Ein Bad sei das, was die DLRG am dringendsten brauche. Die wichtigsten Güter neben den Ausbilderinnen und Ausbilder seien eine gute Bäderinfrastruktur. Gerade der Mitgliederzuwachs der DLRG am Stützpunkt Westerheimer Alb zeige, welch großes Interesse am Schwimmen bestehe. Dem pflichtet der Wasserrettungsstiftungs-Vorsitzende Brinz bei. Er sagte, dass das Bädersiegel zeige, was eine Kommune für die Bürger und das Umland leiste. Ausreichend Übungs- und Trainingszeiten für die Anfängerschwimmer, aber auch für die Rettungsschwimmer, seien mehr als vorbildlich für eine Gemeinde dieser Größe.

Neue Ideen für den Fortbestand des Alb-Bades

Jürgen Buchfink, erster Vorsitzender der DLRG Bad Urach und ehemaliger Bäderchef in Westerheim, hob die Bedeutung des Anfängerschwimmens hervor: Sicher schwimmen zu können, gehöre zu den Grundlagen, die jedes Kind bereits im Grundschulalter beherrschen sollte. Anfänger-Schwimmabzeichen wurden in den Jahren 2022 und 2023 im Alb-Bad an 305 Kinder übergeben. Über 400 Kindern wurde in diesem Zeitraum das Schwimmen beigebracht, sei es über Schwimmkurse oder das Kooperationsangebot mit umliegenden Schulen. Die Schwimmabteilung des SV Westerheim sei hierbei ein wichtiger Partner und man arbeite eng zusammen.

Er dankte der Gemeinde Westerheim, ihrem Schultes Walz, den Gemeinderäten und dem Team rund um Betriebsleiter Andreas Thorwächter, die sich für den Erhalt des Alb-Bades aussprechen. Sie alle engagierten sich mit neuen Ideen und Konzepten für den Fortbestand des Bades, welches bereits seit fast 50 Jahren der Gemeinde und dem Umland zur Verfügung gestellt wird.

Kinder füllen das „Badezimmer“ mit Leben

Walz erinnerte an die aktuellen - auch politischen - Herausforderungen zum Erhalt des Bades. Die Landes- und Bundespolitik müsse einsehen, dass die Finanzierung eines Alb-Bades, insbesondere auch aufgrund der enormen Preissteigerungen, zukünftig nicht alleine von der Kommune gestemmt werden könne.

Betriebskostenzuschüsse müssen eingefordert und umgesetzt werden, um ein Bädersterben zu verhindern. Alleine in Westerheim wird das Bad neben der DLRG und der Schwimmabteilung des SV Westerheim durch zahlreiche Grundschulen zum Schwimmunterricht genutzt. Walz dankte allen, die Woche für Woche das Westerheimer „Badezimmer“ mit Leben füllen.