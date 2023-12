Das Sensen erlebt eine Wiedergeburt

Heinz Wiedmann aus Wiesensteig und Denise Emer aus Neidlingen sind ausgebildete Sensenlehrer und geben Kurse. Auch wenn aktuell nicht die Zeit ist, Gras zu schneiden, schwärmen sie doch von der ökologischen Alternative zu lärmenden Motorgeräten.

Sie eint die Liebe zur Natur und der Spaß am Mähen mit der Sense: Die ausgebildeten Sensenlehrer Heinz Wiedmann aus Wiesensteig und Denise Emer aus Neidlingen geben Interessierten auch Kurse. Dabei haben die beiden festgestellt, dass das Interesse am Mähen mit der Sense immer mehr zunimmt. So erlebt das Sensen offenbar eine Renaissance auch in der Region. Das Erlernen des alten Handwerks haben wohl einige für sich entdeckt. „Vielen ist der ökologische Aspekt wichtig oder sie machen es aus Tradition und erinnern sich an ihre Großeltern, die auch schon mit der Sense gemäht haben“, sagt Denise Emer. Es gebe außerdem viele Kursteilnehmer, die den Rasenmäher-Lärm verabscheuen und die auch mit dessen Gewicht nicht gut zurechtkommen. Manchen sei es außerdem ein Anliegen, sonntags mähen zu können - was mit der Sense kein Problem darstellt, schließlich erzeugt das Arbeiten mit dem traditionellen Mähwerkzeug keinen Lärm.

Für eine Sense braucht man keinen Anhänger

Die 44-jährige Denise Emer gibt durchschnittlich acht Kurse im Jahr, unter anderem in Weilheim/Teck und Umgebung, in Schlierbach und im Freilichtmuseum in Beuren. Bei Heinz Wiedmann sind es etwa zehn Kurse jährlich, bei denen das alte Handwerk erlernt werden kann, beispielsweise in Laichingen und Blaubeuren, aber auch im Taubertal und beim Schloss ob Ellwangen; hinzu kommen Vorträge für den Bund für Umwelt und Naturschutz sowie die Volkshochschule. Sowohl Denise Emer als auch Heinz Wiedmann betonen, dass an ihren Kursen bei weitem nicht nur Männer teilnehmen. So seien mindestens die Hälfte der Kursteilnehmer Frauen. „Ich glaube, sie identifizieren sich nicht so mit dem Motorenzeug. Das ist eher eine Männerdomäne“, sagt Denise Emer mit Blick auf die krachmachenden Rasenmäher.

Bei der Sense handle es sich um ein „wunderbares, elegantes Gerät“, schwärmen die Sensenlehrer. Es sei einfach zu bedienen. Man benötige nicht allzu viel Kraft, vorausgesetzt die Sense ist „richtig und scharf gedengelt“, verdeutlicht Wiedmann. Generell habe man bei der Sense „kaum Material“ und brauche für den Transport keinen Anhänger, nennt Denise Emer einen weiteren Vorteil. Im Gegensatz dazu kosten Rasenmäher Geld, sie brauchen viel Platz, sind laut, produzieren Abgase und stinken, fügt die 44-Jährige hinzu.

Sie leistet einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Für die Biologin steht aber der ökologische Aspekt an erster Stelle: Man mähe mit der Sense in der Regel „nicht alles auf einmal“. Dies sei ein Vorteil für Insekten, die im Gras dann weiterwandern könnten. Auch der 64-jährige Heinz Wiedmann betont: „Im Naturschutz wird eine Teilmahd stark befürwortet“. Überhaupt lerne man eine Wiese und die unterschiedliche Vegetation beim Sensen ganz anders kennen. Wenn man zum Beispiel Glockenblumen sieht oder ein Vogelnest entdeckt, könne man mit der Sense auch ganz einfach drum herum mähen. „Man macht nicht einfach alles stur platt“, erklärt die Neidlingerin.

Sie und Heinz Wiedmann verweisen in diesem Zusammenhang auf Mulchgeräte, die auch in der Landwirtschaft viel eingesetzt werden. „Da wird alles klein gehäckselt“, gibt Wiedmann zu bedenken, der genauso wie Denise Emser dem Arbeitskreis Wiesenökologie des Deutschen Sensenvereins angehört. Mähe man mit der Sense, könne beispielsweise eine Heuschrecke, die oben auf dem Grashalm sitzt, einfach weiterhüpfen - denn die Sense gleitet unten durch das Gras. Beim Sensen handle es sich um die kleintierschonendste Art des Mähens, verdeutlicht Wiedmann. Das Sensen leiste einen wertvollen Beitrag zur Steigerung und zum Erhalt der Artenvielfalt einer Wiese.

Und ist auch noch ein Training für den ganzen Körper

Darüber hinaus mache die Sense einen „schönen Schrägschnitt“, wodurch sich „die Wunde schnell verschließt“. Bei Mulchgeräten und Freischneidern „erhält man keinen klaren Schnitt, sondern einen Fransenschnitt“, ergänzt Denise Emer. Die Folge: „Die Gräser bluten richtig aus. Im Sommer kann man dadurch viele graue Wiesen sehen“.

Ein weiterer Vorteil des Sensens: Es wirke meditativ, sagen die Sensenlehrer. Richtiges Mähen bewege den ganzen Körper und könne sogar Verspannungen lösen, betont Wiedmann. Voraussetzung ist, dass das Gerät genau an die Körpergröße und die individuelle Arm-Bein-Länge angepasst werde. Die direkte Naturverbundenheit, der Geruch des Grases, das Geräusch der Schneide, die sanfte rhythmische Bewegung und der Duft der Blumen - all das sei überaus entspannend.