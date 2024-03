Das ist ein Biosphärenkindergarten

Nachdem mehrere Schulen auf der Schwäbischen Alb im vergangenen Jahr als „Biosphärenschulen“ ausgezeichnet wurden, gibt es nun auch die ersten beiden „Biosphärenkindergärten“: Das Westerheimer Haus für Kinder (HFK) und der Interkommunale Naturkindergarten Albstrolche aus Hülben. Das zeichnet diese Kindergärten aus.

Bisher waren es drei Grundschulen und sechs weiterführende Schulen, die wegen ihres langjährigen Engagements und ihre pädagogischen Arbeit zu „Biosphärenschulen“ ernannt wurden. Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb erstrtckt sich über die drei Landkreise Alb-Donau, Reutlingen und Esslingen, es umfasst 29 Städte und Gemeinden und zwei Regierungsbezirke: Stuttgart und Tübingen. Grob gesagt geht es bei der Biosphäre um ein Hand-in-Hand-Arbeiten von Wirtschaft und Umwelt. Und das ist auch ein wichtiger Baustein bei den schon zertifizierten Schulen und auch bei den beiden Kindergärten.

Wie Dietmar Enkel, beim Regierungspräsidium Tübigen als Abteilungspräsident zuständig für das Thema Umwelt, es bei der Zertifikatübergabe in der Westerheimer Alb-Halle beschreibt: „Es gibt bereits eine kleine, feine Perlenkette der Biosphärenschulen und jetzt kommen mit den Biosphärenkindergärten noch zwei Perlen hinzu.“ Es gehe in der Arbeit mit den Kindern um „Entdecken, Verstehen und Gestalten“. Dies leisten die beiden Kindergärten: „Sie führen kleine Menschen an die Verantwortung für die Zukunft heran.“

Was der Regenwurm mit der Pommes zu tun hat

Markus Möller, der Erste Landesbeamte des Alb-Donau-Kreises, sagt: „Selbst auf dem Land kann man nicht ohne weiteres darauf setzen, dass Kinder wissen, wie die einzelnen Tiere aussehen.“ Da leisten die Biosphärenkindergärten wichtige Beiträge.

Das Westerheimer HFK hat sich beispielsweise in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema „Streuobstwiese“ auseinandergesetzt. Praktischerweise befindet sich eine Obstwiese direkt vor dem HFK. Sie haben sich mit Äpfeln beschäftigt, verschiedene Sorten angeschaut und probiert. Sie haben Apfelmus gemacht und Apfelsaft bei einer mobilen Saftpresse pressen lassen. Auf der Wiese habe es einiges zu entdecken gegeben, zum Beispiels Schmetterlinge und Bienen. Die Kinder haben einen Imker besucht und die Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling beobachtet.

Die Albstrolche - ein reiner Wald- und Naturkindergarten - haben nicht nur zahlreiche Ausflüge ins Biosphärengebiet unternommen, sondern auch auf dem eigenen kleinen Acker Kartoffeln angepflanzt und sie auch geerntet. Die Fragestellung war „Was hat der Regenwurm mit unseren Pommes zu tun?“.

Wertvolle Zusammenarbeit

Allerdings ist die Zertifizierung zum Biosphärenkindergarten (und zur Biosphärenschule) ein längerer Prozess. In Westerheim hat sich das Team des HFK bereits im Herbst 2021 auf diesen Weg begeben. Es waren unter anderem Workshops zu absolvieren, die sich beispielsweise Themen wie Nachhaltigkeit und die Verwendung regionaler und saisonaler Produkte widmeten.

Der Westerheimer Schultes Hartmut Walz sagt: „Nichtsdestotrotz liegt eine spannende Zeit voller Entdeckungen und Erfahrungen hinter uns. Wir haben die vergangenen zwei Jahre genutzt, konnten einige neue Kooperationspartner dazugewinnen und in vielerlei Hinsicht unser Bewusstsein erweitern. Sehr wertvoll war vor allem, und das können sicherlich auch die Leiterinnen der Kindergärten sowie die anwesenden Erzieherinnen bestätigen, die bisherige Zusammenarbeit mit den Kindern an diesem Projekt.“

„Nicht der technische Dienst“

Die Kinder seien interessiert, lassen sich mitreißen, freuen sich auch an kleineren Dingen und hinterfragen die Welt kritisch. „Unsere Kinder wissen beispielsweise bereits, wie Kreisläufe in der Natur funktionieren und wie Menschen gut im Einklang mit der Natur leben können oder was für ein gelingendes Miteinander wichtig ist.“ Wer das bezweifelt, könne ja direkt bei den Kindern nachfragen.

Der Münsinger Schultes und Stellvertretender Vorsitzender des Vereins Biosphärengebiet Schwäbische Alb lädt die Kinder beider Biosphärekindergärten zum Eisessen nach Münsingen ein. Wenn sie mal wieder in der Stadt sind, sollen die Erzieherinnen sich im Rathaus melden. Er reicht seinem Kollegen Walz die „Biosphärenkindergarten“-Plakette für das Westerheimer Haus für Kinder und scherzt dabei: „Die kannst Du draußen am HFK anschrauben lassen. Ich weiß ja, dass Du nicht der technische Dienst Deiner Gemeinde bist.“