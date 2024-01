D-, B-, C-Junioren und Bambini kicken in der Westerheimer Albhalle

Die Jugendfußballabteilung des SV Westerheim richtet am Wochenende 27./28. Januar den zweiten Teil der Fußball-Hallen-Masters in der Westerheimer Albhalle aus. Am Samstag, 27. Januar, spielen ab 9 Uhr die D-Junioren um den MH Consulting & Bäckerei Stehle-CUP und ab 13 Uhr erneut die D-Junioren um den Patrick Weiss Schreinermeister & Alfa Tools-Cup. Um 17 Uhr beginnt das Turnier der B-Junioren um den Staudenmayer Galabau und Fahrschule Weiss-Cup. Am Sonntag, 28. Januar, zeigen ab 9 Uhr die C-Junioren ihr Geschick am Ball im Turnier um den Kneer Mechanik-Cup. Ab 14.30 Uhr gehört das Parkett den Bambini, die um den Hairfashion & Heizungsbau Rehm-Cup ringen. An beiden Tagen werden 54 Teams ihr Bestes geben. Die SVW-Organisatoren freuen sich auf Zuschauer und haben für das leibliche Wohl gesorgt.