Alpcamping Westerheim zählt zu den 110 am besten bewerteten Campingplätzen

Der Campingplatz Albcamping Westerheim gehört zu den 110 am besten bewerteten Plätzen in ganz Europa. Im Gesamtranking des camping.info-Awards 2024 belegt Albcamping Westerheim den 42. Platz. Dies teilt das Portal camping.info mit. Dieser Campingplatz „ist ein camping.info-Award Gewinner-2024 und zählt damit zu den 110 beliebtesten Plätzen aus ganz Europa“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bewertet wurden mehr als 23.000 Campingplätze.