Albvereinsgruppen Westerheim und Suppingen bieten Rundwanderung an

Die Albvereinsgruppen Westerheim und Suppingen bieten am Mittwoch, 16. August, eine kleine Rundwanderung in Nellingen an. Dies teilt der Albverein Westerheim mit. Der Albverein Nellingen hat bei der Schulwaldhütte die Bärenpfade geschaffen, und dem kleinen Pfad soll bei der Tour gefolgt werden. Dabei werden Besonderheiten in Wald, Feld und Flur entdeckt. Auf den Hinweistafeln wird dann die Stelle mit kurzen Texten und Bildern erläutert. Die Tour ist knapp fünf Kilometer lang und eben. Eine Abschlusseinkehr ist geplant. Wanderführer ist Hermann Großklaus. Treffpunkt am 16. August um 13.30 Uhr für die Suppinger Mitwanderer am Parkplatz an der Kornberghalle und für die Westerheimer Mitwanderer am Parkplatz an der Albhalle. Die beiden Gruppen treffen sich dann am Parkplatz am Ortsausgang von Nellingen, Richtung Schulwaldhütte. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Gäste sind willkommen.