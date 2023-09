Westerheim

Albverein Westerheim organisiert eine anspruchsvolle Bergtour

Westerheim / Lesedauer: 1 min

Der Albverein Westerheim lädt am Sonntag, 24. September, zu einer anspruchsvollen Bergtour ein, die an der Brücke am Kleinen Plansee gegenüber dem Campingplatz beginnt.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 09:23 Von: sz