Weitere Choristen für Massenchor gesucht

Eine gemeinsame Probe mit der Chorgemeinschaft Heroldstatt in unserem Frohsinnraum mit Chorleiter Christian Vogt hat uns alle begeistert. Der Klang solch vieler Choristen wirkt unglaublich motivierend und das Singen macht doppelt so viel Spaß. Nach der Ferienpause geht es nun in den Endspurt. Versierte Sängerinnen und Sänger sind willkommen, um den Massenchor beim Auftritt am 8. Oktober zu verstärken. Gerne geben wir die Noten zum Üben daheim weiter. Probenstart ist bei den vier Gemischten Chören Mittwoch, 13. September, bei aCHORd am Donnerstag, 14. September. Genaue Infos auf unserer Homepage www.frohsinn–laichingen.de.

