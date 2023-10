Weinfest in Ersingen

Im Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen als gemischter Chor feierte der Gesangverein Frohsinn Ersingen am 14. Oktober sein traditionelles Weinfest mit erlesenen Weinen, Zwiebelkuchen, spritzigen Cocktails und mit sehr unterhaltsamen Chorgesang. Dies wurde zu einem grandiosen Event für die zahlreichen Besucher, wie auch für alle Sängerinnen und Sänger des Chorprojekts 3.0 in der herbstlich dekorierten Mehrzweckhalle.

Mitte Juli hatte der Gesangverein zum Chorprojekt 3.0 aufgerufen. In nur zehn Singstunden hat der Chor fünf völlig neue Chorstücke einstudiert und an seinem Weinfest gezeigt, wie in Ersingen gerockt wird und Popsongs stilecht im gemischten Chorsatz klingen.

Unter dem Motto Rock und Pop präsentierte der auf 60 Stimmen angewachsene Chor klangstark und mit großer Begeisterung seine Songs unter temperamentvoller Leitung von Shanna Schock. Mit den Liedern „Altes Fieber“ von den „Toten Hosen“, einem „Queen-Medley“, „Irgendwie, irgendwo, Irgendwann“ von Nena und „Cordula Grün“ von Josh sowie als Kontrast „Die kleine Kneipe“ begeisterte der Chor das Publikum. Am Ende gab es langanhaltenden, tosenden Applaus für das sehr gelungene Chorprojekt 3.0.