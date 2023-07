Zwischen Bienen und Borke

Die Albvereinsortsgruppe Weilersteußlingen richtete in diesem Jahr den Familiencup des Donau–Bussen–Gaus aus. Teilgenommen haben 22 Gruppen mit 90 Personen, wovon ein Drittel Kinder waren. Ziel des Familiencups ist, für die Natur und Wandern zu begeistern.

So gab es bei der vier Kilometer langen Strecke sechs Stationen. Auf dem Weg zur ersten Station Kirche Weilersteußlingen standen auf dem Laufzettel Fragen zu Bäumen an der Strecke: Die Lärche ist der einzige Nadelbaum, der im Winter seine Nadeln verliert, außerdem ist Lärchenholz das härteste Holz unter den in Unserer Region wachsenden Nadelbäumen. Im Pfarrgarten musste man eine Ulme erkennen, ein in seinem Bestand sehr gefährdete Baumart infolge einer Pilzkrankheit. Weitere Fragen zur Kirche mit ihrer wunderschönen Orgel oder zum alten Württemberger Wappen an der Decke mussten beantwortet werden. Die Kinder mussten auf einem Extra–Blatt ein Puzzle ergänzen.

Der Weg ging dann weiter zur zweiten Station — einer Spaßstation mit einer Kegelbahn, wo es galt, alle Neune abzuräumen. Das Thema der dritten Station in Ermelau war die vielfältige Wegearbeit des Schwäbischen Albvereins. Hier gab es Informationen zu Wegemarken, Wegzeiger, Wegtafeln — allgemein über die Arbeit eines Wegwarts beim Albverein. Die Kinder mussten Gegenstände in einer abgedeckten Box erfühlen: Steine, Heu und Stroh sowie Getreidekörner.

Die Wanderstrecke ging weiter zur ehemaligen Deponie von Weilersteußlingen, die heutzutage bestens rekultiviert ist und wo der Imker Hans Peter Schaude seine Bienenstöcke stehen hat. Hier gab ist viele Informationen zu den Bienen: Jedes Bienenvolk hat eine Königin, die etwa drei bis fünf Jahre lebt und deren einzige Aufgabe es im Sommer ist, täglich bis zu 2000 Eier zu legen.

Die Arbeiterbienen müssen im Sommer den Blütennektar einholen, sie fliegen dabei Blüten bis zu einer Entfernung von fünf Kilometer vom Bienenstock an und finden danach sicher zu ihrem Bienenstock zurück. Sie bauen die Waben und verarbeiten den Nektar zu Honig und verschließen die dann gefüllten Wabenzellen mit einer dünnen Wachsschicht. Die männlichen Bienen — die Drohnen haben ihre Aufgabe für dieses Jahr erfüllt und werden zurzeit in der sogenannten Drohnenschlacht von stechenden Bienen abgestochen und aus dem Bienenstock geworfen. Ein Bienenvolk besteht aus bis zu 40.000 Bienen.

Jedes Bienenvolk hat Wächterbienen, deren Aufgabe ist fremde Bienen oder Wespen und andere Eindringlinge vom eigenen Bienenstock fern zu halten. Bei Station fünf konnten die Teilnehmer im Sackhüfen ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Die Strecke verlief weiter zur sechsten und letzten Station — zum Biotop südlich der Weilersteußlinger Schule am Waldrand. Hier erhielten die Gruppen vom Gaunaturschutzwart Manfred Hagen und Naturschutzwart Franz Bolz von der Ortsgruppe Allmendingen zwei Fragebogen. Der Kinderfragebogen war altersgerecht mit Fragen versehen, zum Beispiel: „Ich lebe in Höhlen und unter dem Dach, ich schlafe am Tag, in der Nacht bin ich wach. Ich hab keine Federn, doch flatter ich munter und wenn ich schlafe, dann immer kopfunter. Wer bin ich?“ Der anspruchsvollere Fragebogen für (junge) Erwachsene befasste ich mit Entstehung, Aufgaben und dem Leben im und an einem Biotop. Eine Vielzahl von Informationen waren dazu am Biotop ausgehängt, weitere Hilfen konnten die beiden Naturschutzwarte geben. Nun ging die Wanderung zurück zur Bergemer Halle. Dort gab es Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Nach der Auswertung aller Fragebogen erhielt jede Gruppe eine Teilnahmeurkunde mit dem Foto ihrer Gruppe mit dem Albärt — einem in einem Bärenkostüm verkleideten Maskottchen der Familienarbeit im Schwäbischen Albverein. Ein Glas mit 250 Gramm Honig und diverser anderer Dinge konnte jede Gruppe mit nach Hause nehmen. Ein besonderer Dank galt den rund dreißig ehrenamtlichen Helfern an dieser Veranstaltung.