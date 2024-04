„Zur Schnapszahl eine Schnapsidee.“ Mit diesen Worten kündigt Christina Heilig vom Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Weilersteußlingen die Wiederauflage des Seifenkistenrennenes an, das am 28. April auf den Lutherischen Bergen stattfindet - nach etwa 15 Jahren.

111 Jahre wird der Verein in diesem Jahr alt, und das soll gebührend gefeiert werden. „Auf jedem zweiten Feedbackbogen, den wir bei der Umfrage beim Familiencup im Juli gemacht haben, stand, dass es wieder ein Rennen geben soll“, sagt sie.

Haben schon eine neue Strecke für das diesjährige Seifenkistenrennen ausgesucht (v.l.): Martin Heilig, Ernst Erne, Nadia Missel, Christina Heilig, Jessica Hafner und Rudolf Ganser. (Foto: Pauer )

Die alte Strecke fällt wegen Schlaglöchern weg

Auf der traditionellen Strecke können die Seifenkisten in diesem Jahr nicht fahren - Straßenschäden. Eine neue Strecke ist schon gefunden. Dabei sei es wichtig, dass die Strecke mehrere Kriterien erfüllt, sagt Martin Heilig vom Albverein. Es dürften keine Löcher in der Straße sein, der Belag müsse relativ eben sein. Kurven darf es laut Martin Heilig geben - und „ein bisschen bergig darf es sein“.

Der Fanclub an der Strecke ist genauso wichtig wie die Fahrer. Christina Heilig

„Mindestens am Anfang braucht es Gefälle“, ergänzt Rudolf Ganser vom Organisationsteam - damit die Seifenkisten in Schwung kommen. Die genaue Adresse der etwa 800 Meter langen Strecke wird aber nicht bekannt gegeben. „Sonst haben wir da vielleicht bald jeden Tag Probefahrten“, sagt Christina Heilig. Am Wettkampftag sei der Weg zur Strecke jedoch gut ausgeschildert, Fahrerinnen und Fahrer könnten einfach den Pfeilen zum Fahrerlager folgen, sagt sie.

Seifenkistenrennen So funktioniert die Anmeldung Bis zum 21. April können sich die Fahrer noch beim Weilersteußlinger Schwäbischen Albverein anmelden. Das Formular gibt es auf der Internetseite des Vereins unter weilersteusslingen.albverein.eu. Mitglieder bezahlen eine Startgebühr von 10 Euro, Nichtmitglieder 15 Euro. Weitere Informationen gibt es außerdem auf der Internetseite des Vereins sowie per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07384/8409990.

Die Rennleitung muss die Starterlaubnis erteilen

Dort überprüft die Rennleitung die Seifenkisten. „Ohne Go von der Rennleitung startet uns kein Wagen“, sagt Christina Heilig. Die Fahrzeuge müssen eine funktionierende Bremse sowie Lenkung besitzen, mit einem Überrollbügel und einem Sicherheitsgurt ausgestattet sein.

Der Boden muss geschlossen sein, im Wagen dürfen sich keine losen Gegenstände befinden. Auch jeweils eine Abschleppöse muss vorne und hinten am Fahrzeug angebracht sein, damit der Verein die Seifenkisten zum Start zurücktransportieren kann. Denn jeder Fahrer darf zwei Mal die Rennstrecke hinunterfahren. Auch einen Probelauf wird es geben.

Drei Altersklassen gehen an den Start

Gestartet wird in drei Altersklassen, der Einsteigerklasse bis etwa zehn Jahre, der Jugendklasse bis 16 Jahre und die Klasse der „Älteren“ ab 16 Jahre. Pro Seifenkiste können insgesamt drei Fahrerinnen und Fahrer starten - solange sie in unterschiedlichen Altersgruppen an den Start gehen.

Ab 10 Uhr schaut sich die Rennleitung die Fahrzeuge an, etwa eine halbe Stunde später sollen nach Zeitplan dann die Probeläufe beginnen. Um 14 Uhr zählt es dann für die Seifenkistenpilotinnen und -piloten. Im Anschluss an die Rennen findet dann die Siegerehrung statt. Auch wer sich nicht mutig in einer Seifenkiste die Strecke hinunterwagt, sei gerne willkommen, sagt Christina Heilig: „Der Fanclub an der Strecke ist genauso wichtig wie die Fahrer.“