Allmendingen bewirbt sich für das Biosphärengebiet

(kö) ‐ Neun Kommunen, die an das Biosphärengebiet Schwäbische Alb angrenzen, haben die Chance, sich für eine Aufnahme zu bewerben. Auch Allmendingen, das ans bestehende Biosphärengebiet Schwäbische Alb grenzt, wurde gefragt. Bei einem Workshop in der Gemeindehalle in Weilersteußlingen haben Bürgermeister Florian Teichmann, Geschäftsführer Achim Nagel, Volker Häring vom Regierungspräsidium, Gebhard Aierstock und Hans Roggenkamp vom Bauernverband, Alfons Köhler vom Biosphärenzentrum Dächingen und Förster Magnus Daferner das Projekt vorgestellt und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.

Biosphärengebiete sind Modellregionen mit verschiedenen Zonen für eine nachhaltige Regionalentwicklung. Sie setzen sich zusammen aus 55 Prozent Entwicklungszone, in der ökonomische, soziale, ökologisch nachhaltige Wirtschaftsformen gefördert und weiterentwickelt werden. Es gibt keine Einschränkungen der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung, für Bauvorhaben, Gewerbe und Industrie, die es nicht auch ohne Biosphärengebiet geben würde. In der Pflegezone, die aktuell 42 Prozent ausmacht, werden artenreiche Kulturlandschaften geschützt. Der Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln ist erlaubt. Die Kernzonen gelten als die Urwälder von morgen, hier kann sich die Natur unbeeinflusst von Menschen entwickeln, sie machen drei Prozent des Biosphärengebietes aus. Aktuell umfasst das Biosphärengebiet Schwäbische Alb

85.000 Hektar mit 146.000 Einwohnern und soll erweitert werden. Jede Gemeinde kann entscheiden, ob sie dabei sein will, in mehreren Gremien wird dann darüber abgestimmt. Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurde 2008 gegründet, verfügt über 18 Informationszentren, konnte seitdem 16 Millionen Euro durch den Tourismus erwirtschaften. Nur zwei Prozent der Bevölkerung waren dagegen.

Bei einem Beitritt Allmendingens würde sich die Kernzone auf den Lutherischen Bergen befinden, einfach weil es da Steilhänge mit zusammenhängenden Waldgebieten gibt, die in öffentlicher Hand sind, und die wirtschaftlich kaum zu nutzen sind. „Der Distrikt Sommerhang ist stark von Laubholz geprägt und die Hang- und Schluchtenwälder sind nach Süden ausgerichtet.“ erklärte Förster Magnus Daferner. „Die Hangwälder im Tiefental sind wirtschaftlich interessanter, denn alles was wir stilllegen, fehlt uns in der Holznutzung. Der Brennholzbedarf soll weiterhin gedeckt werden“, gab der Förster zu bedenken. Die Landwirte Roggenkamp und Aierstock sehen den Beitritt im Moment positiv, „die nachhaltige Entwicklung ist wichtig, Es darf keine Einschränkungen bei der Bewirtschaftung geben. Ohne dass die Landwirte mitgehen, wird es keine Erweiterung geben“, sagten sie.

Lena Riedl hatte vier Stellwände zu Themen wie Gastronomie, Tourismus und Gewerbe, Wald- und Naturschutz, Bildung und Soziales und Landwirtschaft aufgestellt, auf denen die Zuhörer ihre Fragen und Anmerkungen notieren konnten. Keine zusätzlichen bürokratischen Einschränkungen durch das Biosphärengebiet, die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, die Reaktivierung ehemaliger Strukturen, der Zustand der Feldwege, Vernetzung von Radwegen Fördermöglichkeiten für Kleinsterzeuger wurden da angesprochen. Einen Dorfladen oder fahrende Bäcker und Metzger wünschten sich andere. Bestehende Streuobstwiesen sollen besser erhalten werden. Grundsätzliche Fragen galten zukünftigen Baugebieten im Biosphärengebiet und dem Wiederausstieg, beides ist möglich.