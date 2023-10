Weiler entlässt Trainer Kopfsguter und holt Wegmann

Der FV Rot-Weiß Weiler hat sich von Trainer Jürgen Kopfsguter getrennt. Der Fußball-Verbandsligist reagierte damit laut einer Mitteilung auf der Homepage auf die sportliche Situation. Der Aufsteiger hat sieben Niederlagen in neun Spielen kassiert und ist derzeit Tabellenletzter. Am Freitagabend gab Weiler den Nachfolger bekannt: Uwe Wegmann soll den Aufsteiger nach vorne bringen.

Der Trainerwechsel sei keine leichte Entscheidung gewesen, betont Hansi Heim, Sportlicher Leiter der Rot-Weißen, in der Mitteilung. Schließlich sei Kopfsguter einer der erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte. „Wir sind ihm unheimlich dankbar für seine Arbeit“, sagt Heim. Letztlich gehe es aber nicht um Personen, sondern um den Verein. Dazu gehöre es auch, Entscheidungen zu treffen, die nicht angenehm sind. Wer am Samstag im Auswärtsspiel beim SSV Ehingen-Süd auf der Bank sitze, sei noch offen.

Kopfsguter blickt laut Mitteilung trotz des plötzlichen Endes mit einem Stück Wehmut auf sein Wirken in Weiler zurück. „Es war eine super Zeit mit super Begegnungen und sportlichen Erfolgen“, sagt der 54-Jährige. Zum Abschied wolle er sich vor allem bei den vielen Ehrenamtlichen im Verein bedanken, „die die Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass es in Weiler so gut war“.