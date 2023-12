Weihnachtskonzert des Musikverein Sontheim an Heiligen Abend

Am Heiligen Abend um 17:15 Uhr fand das schon traditionelle Weihnachtskonzert des Musikverein Sontheim in der Grünanlage unterm Dorfchristbaum statt. Mit bekannten Liedern, wie „Herbei o ihr Gläubigen“, „Es wird scho glei dumpa“ oder „Als du kamst zur Erde nieder“, sowie „Feliz Navidad“, erfreuten sie die zahlreichen Zuhörer und stimmten auf das Weihnachtsfest ein. Auch der Nikolaus stattete den Kindern einen Besuch ab - natürlich mit einem großen Sack voller Süßigkeiten, die an die Kinder verteilt wurden. Empfangen wurde er von der Jugendkapelle unter der Leitung von Franziska Pflügner mit dem Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“. Der erste Vorsitzende, René Zäh, richtete noch ein paar Worte an die Zuhörer. Er bedankte sich bei den Anwesenden, Familienangehörigen und Freunden des Musikvereins für die Unterstützung im vergangenen Jahr und wünschte allen ruhige, friedvolle Weihnachtstage. Mit der „Hymn of friendship“ und „Oh du fröhliche“ beendete der Musikverein Sontheim sein Weihnachtskonzert und lies die Zuhörer mit „Stille Nacht“ in die Heilige Nacht ziehen.

