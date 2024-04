Wechsel in der Vorstandschaft der Sportgruppe Hausen

Die Sportgruppe Hausen am Bussen hat am Samstag, 23. März, ihre diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Nach zehn Jahren gab Monika Werling ihr Amt als 1. Vorsitzende ab. Auch Andre Gerstenkorn stellte sein Amt als Kassier nach sechs Jahren zur Verfügung. Zur neuen 1. Vorsitzenden wurde Anne Kortekaas gewählt; als neuen Kassier bestimmten die Mitglieder Josef Missel.

Schriftführer Markus Traub ging in seinem Bericht auf das letzte Jahr ein. Vor allem das 33. Sommerfest der Sportgruppe stellte er in den Mittelpunkt. Ferner ist die Mitgliederzahl im Verein angestiegen.

Kassier Andre Gerstenkorn zeigte den finanziellen guten Stand des Vereins auf. Anlässlich des Sponsorenlaufs spendete die Sportgruppe 300 Euro an die Musikkapelle Emerkingen e. V. sowie für 4126 Kilometer geradelte Kilometer an den Montags-Radtouren 412 Euro an die PalliKJUR-Stiftung. Die Kassenprüfer Martin Belz und Anton Burgmaier zollten Andre Gerstenkorn eine perfekte Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Bei den weiteren Wahlen bestimmten die Mitglieder Beatrix Billing und Kerstin Finkbeiner in den Ausschuss, Martin Belz und Anton Burgmaier in ihre Ämter als Kassenprüfer.

Paul Burgmaier, stellvertretender Bürgermeister, überbrachte die Grüße von Bürgermeister Rieger. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und für das Engagement der ehrenamtlich Tätigen, um das Vereinsleben im Ort erhalten zu können.

Die Vorsitzende ehrte Kerstin und Markus Finkbeiner für ihre 30-jährige Mitgliedschaft in der Sportgruppe.

Jasmin Finkbeiner dankte Monika Werling für ihre zehnjährige aktive, persönliche und ehrenamtliche Tätigkeit als 1. Vorsitzende. „In all den Jahren hast Du Dich in vielfältiger Weise für uns engagiert - sei es die Organisation und Durchführung der Sommerfeste, der Maiwanderungen, Ausflüge, Hüttenaufenthalte, den Radtouren und Nordic Walking“, so die 2. Vorsitzende. Andre Gerstenkorn bekam Lobesworte für seine zuverlässige Tätigkeit als Kassier, die er sechs Jahre ausführte. Aufgrund des Wohnungswechsels gab er sein Amt ab. Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern wurden jeweils ein Präsent der Sportgruppe überreicht.

Der neuen 1. Vorsitzenden Anna Kortekaas sowie dem Kassier Josef Missel bot Jasmin Finkbeiner eine und vertrauensvolle Zusammenarbeit an und sagte Unterstützung in ihren Tätigkeiten zu.