Was macht der Chor fEinklang zwischen größeren Auftritten ?

Los ging es am Freitag, 29. September, um 17 Uhr in der Ehinger Liebfrauenkirche. Auf Einladung der Ortsgruppe Ehingen der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) gestaltete der Chor eine Lucia Andacht mit. Lucia, die ihren Weg zu den Bedürftigen mit auf dem Kopf befestigten Kerzen erleuchten musste, ist die Namensgeberin dieser weltweiten Aktion im Monat Oktober.

Mit dieser Andacht erinnern die Mitglieder der FSH daran, dass täglich noch immer 49 Frauen in Deutschland an Brustkrebs sterben. An diese Toten sollten die während der Andacht angezündeten 49 Kerzen erinnern.

Die Andachtstexte, gesprochen von Mitgliedern der Selbsthilfegruppe sowie der Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn, wurden vom fEinklang, unter der Leitung von Blanka Wiedergrün, mit einfühlsamen Liedern untermalt.

Weiter ging es am Sonntag, 8. Oktober, mit dem jährlichen Familienausflug des fEinklang, der von den Chormitgliedern Maria Schaible und Peter Ostertag organisiert worden war. Morgens stand als Erstes das Weißwurstessen im Brauhaus Bad Schussenried auf dem Programm.

Danach ging es ins Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach bei Bad Schussenried. Wegen der vielen Teilnehmer, 56 Personen, mussten für die Führungen drei Gruppen gebildet werden.

Die älteren Teilnehmer erinnerten sich an vieles, was ihnen aus ihrer Kindheit bekannt war. Die Jüngeren haben während der Besichtigung der Häuser, Stallungen und Werkstätten viel Neues erfahren dürfen. Auch für die Kinder gab es keine Langeweile, da es viele Tiere zu streicheln gab und es ein extra Kinderprogramm gibt.

Es folgte ein Besuch in der „schönsten Dorfkirche der Welt“ in Steinhausen. Die Führerin sorgte dafür, dass alle Blicke nach oben zu den Deckenfresken und Stuckarbeiten gingen, denn dort warteten zahlreiche Details auf die Besucher.

Die Gelegenheit, in einem solchen Gottesraum singen zu dürfen, ließen sich die fEinklängler nicht entgehen. Nach dem Vortrag einiger Lieder wurde der Chor eingeladen, an einem offiziellen Anlass aufzutreten.

Den Tagesabschluss, mit Vesper und Gesang, bildete die Einkehr im Gasthaus Löwen in Oggelshausen. Dieser Tag stand wieder ganz unter dem Motto des Chors „Singen mit Niveau und in fröhlicher Gemeinschaft“.