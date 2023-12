Vorrundenabschluss Saison 2023/2024 der TSV-TT-Akteure

Zum Vorrunden Abschluss gab es nochmals vier Siege und drei Niederlagen der TSV-Teams. Den fünften Sieg in Folge erzielte die zweite Herren Mannschaft in der Kreisliga A mit 9:4 beim TSV Seißen II und beendet die Vorrunde auf einem guten dritten Platz mit 10:4 Punkten. Durch drei Doppelsiege kam Laichingen gut in die Partie und auch in den Einzeln lief es gut. In den Doppeln spielten Scheible/Strähle gegen Karakurum/Söll 0:3, Klaus/Funk gegen Schmauder/Rößler 0:3 und Pfetsch/Kunz gegen Schmid/Neuburger 2:3. Spielführer Heinz Dieter Söll war mit zwei Einzelsiegen bester TSVler. Uli Rößler und Kevin Neuburger mussten einmal an die Platten und siegten hierbei. Thorsten Schmauder und Mehmet Karakurum siegten und verloren je einmal, Günter Schmid war in seinen zwei Partien ohne Siegchance. Die erste Herren Mannschaft konnte in ihrem letzten Spiel in diesem Jahr nochmals überzeugen und kam gegen den Tabellenletzten TSV Berghülen in der Kreisliga A zu einem deutlichen 9:1 Heimsieg. Mit 12:2 Punkten ist man Zweiter, Halbzeitmeister wurde Nellingen mit 14:0 Punkten. Eine 2:1 Führung gab es nach den drei Doppeln, es spielten Lehner/Zeifang gegen Mutschler/Müllner 3:0, Nübling/Schmid gegen Buschko/Gößer 2:3 und Wagner/Lehner gegen Kreuzer/Frank 3:0. Kurt Lehner musste zweimal ran und siegte hierbei zweimal überzeugend. Jonas Zeifang, Reiner Nübling, Philipp Wagner, Herbert Schmid und Oliver Lehner holten die restlichen fünf Punkte zum Sieg. Die dritten Herren Mannschaft kam bei der SF Dornstadt III zu einem verdienten 8:2 Erfolg und belegt den zweiten Platz in der Kreisklasse. Ruopp/Körner verloren gegen Ebinger/Leonhardt mit 3:1 und Lehner/Beckmann siegten gegen Mack/Schmutz mit 3:1. Je zweimal erfolgreich waren Karlheinz Lehner, Joachim Körner und Nils Beckmann. Gerhard Ruopp siegte und verlor einmal. Das zweite Jungen Team verlor beim Tabellenführer TSV Herrlingen III klar mit 1:6 in der Kreisliga B. Timo Schlenk/Heinrich Beckmann und Jonathan Steeb/Mike Slatinac verloren ihre Doppel. Den Ehrenpunkt für Laichingen erzielte Jonathan Steeb. Die erste Jungen Pokal Mannschaft schied durch eine 2:4 Heimniederlage gegen den RSV Ermingen aus, Dennis Neuburger gewann seine zwei Spiele. Die Herren II verloren beim VFB Ulm mit 0:4 und die Herren I siegten beim SV Unterstadion mit 4:2. Am Samstag 16. Dezember sind ab 13 Uhr die Meisterschaften der Herren.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.