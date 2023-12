Vorlesewettbewerb an der Franz-von-Sales-Schule

Am Montag, 27. November, fand an der Franz-von-Sales-Schule der schulinterne Vorentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbes statt. Hierbei waren die jeweiligen Klassensiegerinnen und Klassensieger der sechsten Klassen der Mädchen- und Jungenrealschule beteiligt. Zunächst sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei Minuten aus einem von ihnen selbst ausgewählten Jugendbuch vorlesen. In der zweiten Runde wurde ihnen schließlich ein Fremdtext aus dem Buch „Die Duftapotheke“ von Anne Ruhe vorgelegt, der für jeweils zwei Minuten vorgelesen werden sollte.

Tabea Rechtsteiner aus der Klasse 6b der Mädchenrealschule konnte von der Jury, bestehend aus Frau Erlenbach, Herr Stockert und der Schulleitung Frau Mühlberger, die mit Abstand höchste Punktzahl erzielen. Wir gratulieren Tabea an dieser Stelle für den Schulsieg und wünschen ihr für den weiteren Verlauf des Wettbewerbes alles Gute!

Als Siegerin durfte sich Tabea über einen Büchergutschein freuen. Doch auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit etwas Süßem für ihre gute Leistung belohnt.