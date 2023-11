Von der SGM Laichingen/Seissen kalt erwischt

So richtig auf dem falschen Fuß erwischt wurden die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen bei ihrer knappen 4:6 Niederlage in der auf Mittwoch vorgezogenen Bezirksligapartie, gegen den Tabellenvierten, die Spielgemeinschaft Laichingen/Seissen in eigener Halle. Schon von Beginn der Begegnung an waren die Gäste etwas aufgeweckter und in den entscheidenden Spielsituationen auch etwas glücklicher. Die Hausherrinnen wollten dies durch Einsatz und Kampfeswillen ausgleichen, was nicht immer so richtig gelang. Laichingen-Seissen sorgte schon in den Eingangsdoppeln für richtig viel Druck und ging durch Nele Ise/Alina Pratz, sehr glücklich mit 3:2 gegen Coline Steeb/Sofia Schneider, in Führung. Alina Pratz nutzte die Gunst der Stunde und sorgte mit ihrem 3:0 Sieg über Franziska Seybold dann auch noch für das 2:0 der Gäste, ehe Coline Steeb (3:0 gegen Rebekka Klaus) für die Gastgeberinnen zum 1:2 verkürzte. Anschließend gelang es der SGM Laichingen/Seissen auch noch einen gehörigen Zahn zuzulegen und so durch Nele Ise (3:1 gegen Sofia Schneider), Rebekka Klaus (3:0 gegen Annika Ertle) und Nele Ise (3:0 gegen Coline Steeb) die Führung sogar noch bis zum 5:1 hochzuschrauben. Die Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen waren jedoch nicht gewillt sich so einfach geschlagen zu geben. Annika Ertle sorgte mit ihrem knappen 3:2 Erfolg über Alina Pratz noch einmal für richtig frischen Wind ins Spiel der Gastgeberinnen. Danach gelang es dann auch Sofia Schneider (3:0 gegen Rebekka Klaus) und Coline Steeb (3:0 gegen Alina Pratz) etwas fürs Punktekonto zu tun und sogar zum 4:5 wieder aufzuschließen. Nun lag es an Franziska Seybold den noch fehlenden Punkt zum Unentschieden zu holen. Doch sie hatte es mit der sehr Spielstarken Nummer Eins der Gäste, mit Nele Ise zu tun. Es entwickelte sich ein Spiel auf Biegen und Brechen, in dem keine der Spielerinnen sich einen Vorteil erspielen konnte. Erst zum Ende des fünften Satzes und nach genau zwei Stunden Spielzeit, gelang es Nele Ise den dann doch etwas glücklichen 6:4 Sieg für die Spielgemeinschaft Laichingen/Seissen endgültig an Land zu ziehen. Das letzte Spiel der Vorrunde findet für die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen am Samstag, den 25. November um 10.30 Uhr beim SC Berg III statt. Abfahrt hierzu ist um 9.15 Uhr.

