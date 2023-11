Jugendfeuerwehr Pfarrei pflanzt rund 220 Bäume

170 Weißtannen und 50 Eichen haben 15 Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus der Pfarrei im Wald zwischen Volkersheim und Ingerkingen gepflanzt. An drei Stellen kamen die Spaten zum Einsatz. Nicht vergessen wurde der Schutz der Setzlinge vor Wildverbiss. Anlass war das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Landesverbands der Jugendfeuerwehren Baden-Württemberg. Die vom Ministerium für Forsten in Stuttgart unterstützte Aktion fand in einer komplett regenfreien Zeit statt.

Die Kooperation des Landesverbands der Jugendfeuerwehren mit der Landesforstverwaltung hat Früchte getragen. Gemeinsam mit Revierförster Berthold Wenger vom Forstrevier Munderkingen war Jugendleiter Martin Betz mit fast seiner kompletten Jugendfeuerwehr in den Wald der Prälat-Walterschen-Stiftung ausgerückt, um an drei verschiedenen Stellen Bäumchen zu pflanzen. Unter dem Motto „Hier wächst die Zukunft“ begann die Mitmach-Aktion für die Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren schon morgens um 8 Uhr.

Zunächst fand an der ersten Stelle im Wald ein Zaunaufbau statt. Mit Hilfe des Satzes des Pythagoras gelang der Aufbau wie vorgesehen im Rechteck. Der freie Platz im Wald hatte die Maße zwölf mal 20 Meter. In Zweiergruppen begannen die Jugendlichen, das Zaunholz aufzubauen. Konzentriert stellten sie den Zaun auf, denn alle freuten sich schon auf das Pflanzen der Bäumchen. Berthold Wenger erklärte: „Wir pflanzen hier 70 Weißtannen. Die jungen Pflanzen wären in den nächsten fünf bis sieben Jahren beliebte Nahrung für Rehe. Daher schützen wir sie durch den Aufbau eines Zaunes, der auch verhindert, dass Rehböcke ihren Bast an den Bäumchen wegfegen. Das tun sie gerne, damit ihr Geweih wachsen kann, am liebsten an jungen Douglasien, da diese nach Orangen duften.“

Nachdem das Aufstellen des Hordengatters abgeschlossen war, konnte die eigentliche Baumpflanzaktion beginnen. Die fünf Jahre alten Setzlinge mit 30 bis 40 Zentimeter Größe von der Baumschule Hennes in Neufra bei Riedlingen mussten von Hand eingepflanzt werden. Dazu war es notwendig, zuerst den Bodenbelag aus Moos, Gras, Reisig und Nadeln des früheren Baumbestands wegzukratzen. Nach den ausgiebigen Regenfällen in den Vortagen war der Mineralboden gut durchfeuchtet, der Spaten glitt in die Erde fast wie in Butter. So war es auch ganz einfach, den Bäumchen die Erde nach dem Einsetzen wieder im Wege des Zerkrümelns zurückzugeben.

Förster Wenger kontrollierte am Ende, ob alle Pflanzen mit Hand und Fuß gut festgetreten waren. „Der Holzzaun bleibt fünf bis sieben Jahre stehen, bis die Bäume mannshoch sind. Bis dahin würden sie ohne den Schutz für das Wild einen absoluten Leckerbissen darstellen. Wenn sie die nötige Größe erreicht haben, kommen sie ohne den Schutz aus“, sagte Wenger und fuhr fort: „In 25 bis 30 Jahren werden hier bei der Erstdurchforstung einige der Bäume geerntet. Sie sind dann 12 bis 15 Meter hoch. In den ersten rund sieben Jahren müssen die Pflänzchen auch einmal jährlich von Brombeeren, Heckenkirschen, Holunder und Haselnuss befreit werden, da diese alle schneller wachsen als die Setzlinge.“

Die zweite zu bepflanzende Fläche lag wenige Hundert Meter entfernt. Dort haben die Aktiven 100 Weißtannen gesetzt, denen sie als Einzelschutz jeweils ein Netz verpasst haben. Nach einer Stärkung in der Mittagspause folgte noch die Pflanzung von 50 Eichen, die ebenfalls im Wege des Einzelschutzes vor den Gefahren des Waldes geschützt wurden. Die teilnehmenden Jugendlichen hatten an ihrem Arbeitseinsatz viel Spaß und sie entwickelten zunehmend ein Gefühl für die Pflanzenwelt des Waldes. Auch Revierförster Wenger und Martin Betz waren sehr mit den Teilnehmenden zufrieden, die nach den Pflanzaktionen auch alles wieder sauber aufgeräumt haben.