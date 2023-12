Vogelverein Reutlingen - Erfolgreich bei diversen Schauen

Der Reutlinger Vogelverein Kanaria 03 und Exoten veranstaltete Mitte Oktober seine Vereinsausstellung im Gomaringer Kleintierzüchterheim. Die Ausstellung überzeugte wieder mit einer bunten Mischung aus der Vogelwelt und einer schönen Dekoration. Die Ausstellung musste im Vergleich zu den vergangenen Jahren umgestellt werden, damit die Auflagen vom Veterinärsamt mit Mindestabständen eingehalten werden konnten. Dies lockerte die Schau auf und bot ein großzügigeres Platzangebot in den Gängen. Bei der Jugend wurde Lia Fauser mit einer Zeresamadine Jugendmeisterin. Den zweiten Titel als Jugendmeisterin konnte Hannah Feldberger für sich verbuchen. Auch Simon Zander erreichte mit seinen Farbwellensittichen gute Ergebnisse. Hannah Feldberger konnte circa 6 Wochen später bei der Landesverbandsmeisterschaft des Schwarzwaldverbandes mit einer Diamanttaube den Landesverbands- und Jugendmeister gewinnen. Bei den Altzüchtern erreichte Jürgen Landmann den Landesverbandsmeister mit einem Schwefelgelben Girlitz, Wolfgang Ankele wurde Landesverbandsmeister mit einem Augenring Sperlingspapagei. Am 16. und 17. Dezember wurde die Deutsche Meisterschaft in Bad Salzuflen ausgetragen hier nahm Jürgen Landmann vom Reutlinger Vogelverein mit seinen Schwefelgelben Girlitzen teil und wurde mit damit Deutscher Meister. Der Verein freut sich über die erfolgreiche Teilnahme seiner Mitglieder bei den Meisterschaften.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.