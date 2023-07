Viertägige Seniorenausfahrt ins Altmühltal

In diesem Jahr bereits zum 21. Mal hat der Oberstadioner Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Seniorinnen und Senioren aus dem Winkel zur viertägigen Seniorenausfahrt eingeladen. Vor Kurzem waren 18 betagte Mitreisende und vier Betreuer in drei Kleinbussen unterwegs ins bayerische Veitsaurach und zum Brombachsee. Der Besuch des „Kuhstall–Cafés“ in Mäbenberg und des Spalter Hopfenmuseums gehörten genauso zum Programm der Seniorenausfahrt wie eine Schifffahrt auf dem Brombachsee.

Auch eine Führung durch das Münster in Heilsbronn, etwas Freizeit in Schwabach und den Besuch eines Alpakahofs hatten die beiden Sozialleiterinnen des DRK–Ortsvereins Vroni Fiderer und Elke Rieber für die Seniorinnen und Senioren vorbereitet. Nach einem Spieleabend, der „Geist und Körper forderte“ besuchte die Gruppe aus Oberstadion den Altmühlsee und machte auf der Heimfahrt Station im Kloster Neresheim. „Wieder eine tolle Ausfahrt und ein abwechslungsreiches Programm“, war das Urteil der Ausflügler als sie nach vier Tagen wieder im Winkel ankamen.