Vier Schiedsrichter für langjährige Tätigkeit geehrt

Zu Beginn der Gesamtschulung der Schiedsrichtergruppe Blautal-Lonetal am Freitag, den 27. Oktober, im Vereinsheim des FV Asch konnte Obmann Roland Groner vier Schiedsrichter für ihre langjährige Tätigkeit ehren. Andreas Blersch vom TSV Bernstadt erhielt für seine 30-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter die Gruppen-Ehrennadel in Bronze. In seiner Karriere leitete er 1.117 Spiele, zum Teil bis zur Landesliga, und war lange Zeit Mitglied im Ausschuss der SRG Blautal-Lonetal. Für 25 Jahre als Schiedsrichter wurde Marco Heidrich vom SV Lonsee mit der WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet, die höchste Ehrung des WFV für Schiedsrichter. Marco pfiff in seiner Laufbahn 989 Spiele und ist aktuell Mitglied im Ausschuss der SRG Blautal-Lonetal. Auf 15 Jahre Tätigkeit als Schiedsrichter können Jasper Minne (SV Asselfingen, 618 Spiele) und Rainer Strohm (TSV Laichingen, 430 Spiele) zurückblicken. Sie erhielten für ihre Verdienste jeweils die WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Bronze. Roland Groner bedankte sich bei seinen Schiedsrichtern für die erbrachten Leistungen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

