Viele Aktivitäten im Verein

Turnusgemäß haben die Sportfreunde Kirchen am Freitag im Sportheim Kirchen ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Markus Bordonaro begrüßte die Anwesenden sowie die stellvertretende Ortsvorsteherin Heike Krahl.

Über die Zeit seit der letzten Versammlung berichtete der Vorsitzende, unter anderem von den durchgeführten Veranstaltungen (Festabend zum 70-jährigen Bestehen der SFK, SAPPI-Turnier, Fest am Sportheim, Kirbe, Metzelsuppe).

Den Kassenbericht von Hauptkassierer Tim Seebauer trug Ralf Aierstock vor. Er berichtete über die Finanzen des Jahres 2023, wobei sich ein Gewinn von etwa 4900 Euro ergab. Schriftführer Uwe Schneider berichtete von den abgehaltenen Gesamtausschuss- und Vorstandssitzungen. Die Gesamtzahl von 656 Mitgliedern hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Gewählt wurde Markus Bordonaro Vorsitzender, Ralf Aierstock stellv. Vorsitzender, Tim Seebauer Kassierer, Annika Schrode Schriftführer, Silvia Merkle Frauenvertreterin, Beisitzer Peter Burger, Martin Spähn, Franziska Hirschle, Sabine Lehner, Kassenprüfer Harald Kiem, Gabriele Huber.

Geehrt wurde für 20 Jahre Markus Bordonaro, Birgit Ehe, Moritz Ehret, Theresa Hauler, Benjamin Hildebrandt, Simon Rapp, Anette Schrode, Frank Schunack, Julia Spähn, Tobias Spähn und Eva Wiker; für Seit 30 Jahre Philipp Aierstock, Anton Betz, Christoph Bierer, Jupp Bracevac, Jürgen Denzel, Stefan Gräter, Ozana Hagmann, Ulrike Hirschle, Johanna Jeitziner, Stefanie Traub und Barbara Zimmer; für 40 Jahre Franz Burger, Paul Diepold, Susanne Figel, Kurt Jüngel, Andreas Kley, Martin Merkle, Doris Metzger, Josef Miller, Michael Missel, Marcus Schmid, Frank Schunack, Frank Wallberg, Roland Wiedmann und Gerda Wiker und für 50 Jahre Karl Fiesel, Peter Fiesel, Peter Schrode; für 60 Jahre Franz Fiesel und für 70 Jahre wurden Anton Hirschle und Eugen Wiker geehrt.

Für ehrenamtliche Tätigkeit für 10 Jahre SonjaSpringer, für 20 Jahre Sabine Stoll, Klaus-Peter Schrode und Uwe Schneider, für 40 Jahre Karl Rauschenberger.

Ausgezeichnet vom Sportkreis Alb/Donau durch Präsident Jonas Esterl die WLSB-Ehrennadel in Bronze Simone Ehret und Uwe Nörpel, in Silber an Erika Wiedmann und Peter Schrode, in Gold erhielt Uwe Schneider und die diamantene Ehrennadel an Thomas Majer. Den WSJ-Jugendpin erhielt David Hecht.