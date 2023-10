Viel zu viele richtig gute Chance liegen gelassen

Eine nicht nur sehr unglückliche, sondern auch absolut unnötige 6:9 Niederlage mussten die Herren II, im Freitagsspiel der Kreisliga B Gruppe 3, beim Tabellensiebten SV Lonsee III in der Mühlbachhalle hinnehmen. Von Beginn an legten sich beide Teams voll ins Zeug. Den etwas besseren Start hatten aber die Gastgeber. Gerrit Danowski/Felix Wettlin sorgten mit ihrem 3:1 Sieg über Bernd Keller/Hans-Peter Wörtz für die frühe 1:0 Führung der Hausherren, die Sabahudin Rondic/Gerhard Längst allerdings wenig später mit einem 3:1 Erfolg über Fabian Bosch/Philipp Bartenbach zum 1:1 Ausgleich nutzten. Nun kam Lonsee besser in Fahrt. Mit gleich drei Spielgewinnen in Folge nutzten Werner Steinmetz/Nick Mohre (3:1 gegen Frank Waldeck/Steffen Autenrieth), Tobias Bosch (3:1 gegen Gerhard Längst) und Gerrit Danowski (3:0 gegen Sabahudin Rondic) die Gunst der Stunde und zogen für Lonsee zum 4:1 davon. Dann brachte Bernd Keller, mit einer sehenswerten Leistung und einen 3:1 Sieg über Philip Bartenbach das TVM-Team wieder zum 2:4 heran, ehe Felix Wettlin, mit seinem 3:0 Erfolg über Hans-Peter Wörtz, den alten Abstand mit dem 5:2 wieder herstellte. Jetzt warfen die Merklinger Spieler noch einmal ihre gesammelte Spielerfahrung in die Waagschale und kamen so durch Steffen Autenrieth (3:1 gegen Werner Steinmetz) und Frank Waldeck (3:2 gegen Nick Mohre) wieder zum 4.5 heran. Doch auch Lonsee gab die Partie nicht einfach aus der Hand. Tobias Bosch (3:2 gegen Sabahudin Rondic) und Geritt Danowski (3.1 gegen Gerhard Längst) sorgten mit dem 7:5 wieder für eine beruhigende 7:4 Führung der Gastgeber. Im Anschluss daran gelang es dann Hans-Peter Wörtz, mit einem stark herausgespielten 3:0 Sieg über Philipp Bartenbach, die Merklinger Mannschaft wieder zum 5:7 heranzuführen. In einem hochklassigen Spiel unterlag dann Bernd Keller (2:3 gegen Felix Wettlin) hauchdünn zum 5:8 Zwischenstand, ehe Frank Waldeck mit seinem 3:0 Sieg über Werner Steinmetz und dem Punkt zum 6:8 den TVM nochmal heranbrachte. In einem sehr nervenaufreibenden letzten Einzel war es dann aber Nick Mohre, der mit seinem knappen 3:2 Erfolg über Steffen Autenrieth, nach genau zweieinhalb Stunden Spielzeit, den glücklichen 9:6 Sieg des SV Lonsee endgültig unter Dach und Fach brachte. Das nächste Spiel der TVM-Herren II steht erst am Samstag, den 25. November um 18.00 Uhr beim TSV Seissen III an.

