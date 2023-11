Viel Applaus beim Chorkonzert für die Sängerinnen

Nach gut einer Stunde Konzert ernteten die Sängerinnen und Leiter Alexander Lotz begeisterten Applaus. Es war einerseits die Liedauswahl, die beim Publikum besonders gut angekommen war: Allseits beliebte Lieder, wie „Gabriellas Song“, „One Moment in time“, „The Rose“, „Strangers in the night“, die den Gästen zu Herzen gingen. Dass sich die Herzen auch für kaum gehörte Chorliteratur öffnen, dafür sorgten die Sängerinnen mit ihrem ausdrucksstarken Gesang und ausgewogener Dynamik ebenso. Doch insbesondere gelang es dem Ensemble mit großartiger Klangharmonie, einem gesanglich sehr hohen Niveau und exzellenten Stimmen sein Publikum in den Bann zu ziehen. Solchermaßen versiert zeigten sich die Sängerinnen a cappella sowie mit Klavierbegleitung. Das Konzert war aufgrund seines breitgefächerten Spaziergangs durch die Chorliteratur abwechslungsreich und gespickt mit Highlights, wenn Pianistin Inga Schmidt den Gesang einfühlsam und mit wachem Blick für Dramaturgie instrumental begleitete. Die, bei aCHORd-Auftritten nicht mehr wegzudenkende, muntere Moderation, heuer von Michaela Fasolin und Elke Tuchnowski, führte nicht nur in die teils fremdsprachlichen Lieder ein, sondern sorgte immer wieder für heitere Lacher. Der schönste Dank für die Choristen ist sicher der Applaus, doch wenn beim gemeinsamen Plaudern nach dem Konzert Rückmeldungen kommen, wie „ich musste lange überlegen, welches der von euch gesungenen Lieder nun mein Lieblingslied ist“, dann ist das große Anerkennung. Das schönste Lob kam derweil von Pianistin Inga Schmidt, die in einem Klaviersolo mit „Ballade pour Adeline“ das Konzert offiziell beendete. Es sei ihr eine große Freude gewesen, aCHORd am Klavier zu begleiten. Und wie die Moderation, so gehört mittlerweile auch das Zugabelied zum festen Bestandteil von aCHORd-Auftritten: Mit einem ruhigen, sinnlich gesungenen „Die Elche“ verabschiedeten sich Ensemble und Dirigent Alexander Lotz von einem kleinen, aber umso begeisterten Publikum.

