Verschiedene Projekte werden unterstützt

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ließ der Vorsitzende des 1991 gegründeten Vereins die Aktionen des Vereins wie die Entwicklungen des Weltladens Revue passieren. Man sei in Stuttgart wie in Ravensburg auf Fair-Handels-Messen gewesen, um sich über neue Produkte zu informieren. Des Weiteren habe der Arbeitskreis an der Fairen Woche der Ehinger Lokalen Agenda im September 2023 teilgenommen. Dort wurden die Zehn Grundsätze des Fairen Handels vorgestellt, nach denen der Weltladen Waren einkauft. Das Verbot von Kinderarbeit, eine faire Entlohnung der Produzenten sowie hohe Umweltstandards sind bei allen zertifizierten Großhändlern garantiert. Generell sei, so Pöschl, die Teilnahme am Netzwerk Ehrenamt wie den Treffen der Lokalen Agenda für den Arbeitskreis von hoher Bedeutung, weil hier Gelegenheit besteht, sich auszutauschen.

Auch Fortbildungen für die Verkäuferinnen und Verkäufer wurde im vergangenen Jahr durchgeführt, so informierte man sich über den Kaffee aus Burundi, dem Partnerland von Baden-Württemberg. Ebenso wurde das Trusted Craft Projekt in Südafrika, von dem der Weltladen Taschen bezieht, von Ines Will vorgestellt.

Die alte wie neue Kassierin des Verein, Hildegard Schaupp, stellte die Entwicklung der Vereinsfinanzen vor und ermittelte die Spendenhöhe von 2000 Euro, die in diesem Jahr vergeben werden könnten.

In der anschließenden Wahl der neuen Vorstandschaft wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt: Erich Pöschl (1. Vorsitzender), Claudia Lang (2. Vorsitzende), Hildegard Schaupp (Kassiererin) und Hilde Beck (Schriftführerin).

500 Euro wurden an das Schul-Projekt „Kinderchance“ in Guatemala gespendet, das der Arbeitskreis seit mehr als 15 Jahren unterstützt, weitere 500 Euro werden an Benedikt Schädler überwiesen, der im vergangenen Jahr ein Schulprojekt in Nepal vorstellte, in dem sich der pensionierte Englisch- und Geschichtslehrer seit langen Jahren engagiert. Um sich ein Bild von einem Schulprojekt für behinderte Kinder in Addis Abeba zu verschaffen, wurde ein Film angeschaut, der das schon seit 40 Jahren bestehende Projekt vorstellte. Dies überzeugte die Anwesenden, so dass auch diese Bildungseinrichtung mit 500 Euro bedacht wurde. Weitere 500 Euro werden für ein Schulprojekt in der Demokatischen Republik Kongo einstweilen zurückgestellt, bis nähere Informationen zur Verfügung stehen.