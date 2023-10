Vereinsmeisterschaften des SV Unterstadion

Beim nachträglich ausgespielten Juniorinnen Einzel der diesjährigen Vereinsmeisterschaften standen sich am 7. Oktober Sophia Egle und Leonie Buck gegenüber. Leonie gewann den ersten Satz mit 6:4 und musste den zweiten mit 3:6 an Sophia abgeben. Im Tie Break wurde es dann nochmal richtig spannend. Mit einem 13:11 Sieg ging Leonie Buck als Siegerin vom Platz. Jugendwart Andreas Reich hat im Anschluss an das Turnier die Siegerehrung und Preisübergabe durchgeführt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.