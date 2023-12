Vereinsmeister im Schwimmen gekürt

Nach einem Schwimmjahr mit insgesamt 38 Trainingseinheiten wurden am ersten Montag im Dezember die Vereinsmeisterschaften der Schwimmabteilung Laichingen ausgetragen. An den Start gingen insgesamt 34 Kinder und Jugendliche. Sie starteten je nach Alter in der Distanz über 50 beziehungsweise 100 Meter. Die TrainerInnen konnten in den Disziplinen Brust, Freistil und Rückenkraul die Zeiten stoppen. Bei den Mädchen erschwamm sich Anna Reckerth den Pokal in Gold, Silber erhielt Mia Weber und Bronze Eva Henke. Der Schnellste bei den Jungs wurde Nico Huober, dicht gefolgt von seinem Bruder Jan Huober auf Platz 2 und Elias Wörz auf Platz 3.

Alle aktiven Schwimmer und Schwimmerinnen konnten ihre Zeiten vom Vorjahr verbessern. Der Trainingsfleiß zahlte sich bei vielen aus.

Mit einem Weihnachtsschwimmen und einer Adventsstaffel beendet der Schwimmverein am 18. Dezember das trainingsreiche Jahr 2023.