Vereinsausflug der SG Griesingen

Ziel des dreitägigen Vereinsausflugs am letzten Wochenende war Südtirol. Erste Station war Sterzing. Hier stand ein längerer Aufenthalt mit einer sehr humorvollen Stadtführung auf dem Programm. Die Unterkunft selbst war dann in Gais bei Bruneck. Am nächsten Tag ging es zum Kalterer See. Nach einer Wanderung nach Kaltern hoch gab es eine Weinprobe in der größten Wein- und Sektkellerei im Ort. Die Rückfahrt danach ins Hotel war dementsprechend lustig. Am Sonntag konnten die 40 Teilnehmer den traditionellen und schönen Almabtrieb in Uppenheim anschauen. Organisiert wurde der Ausflug wieder von Richard Wiget.

