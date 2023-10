VdK Forum Nord in der Schertelshöhle

Zu dem in den entsprechenden Ankündigungen in den Gemeindeblättern trafen sich am Donnerstag, 28. September, VdK Mitglieder aus dem Forum Nord. Dies umfasst die Orte Nellingen, Scharenstetten, Laichingen, Merklingen (VdK Laichinger Alb) und Westerheim.

Ziel war ein gemütliches Beisammensein, sowie der Gedankenaustausch wie man verschiedenes besser machen kann, sprich Zusammenarbeit und natürlich einander kennen zu lernen.

Um nicht gleich wieder die Form einer strengen Tagung zu wählen, trafen wir uns in Westerheim, an der Schertelshöhle. Bei herrlichen Wetter mit angenehmen Temperaturen entwickelte sich eine sehr angeregte Unterhaltung, die hauptsächlich dem Kennenlernen förderlich war.

Bernhard Walter der Ortsvorsitzende von Westerheim begrüßte die Gäste und erklärte den geplanten Ablauf des Nachmittags. Michael Pretschner der Ortsvorsitzende von Scharenstetten führte die oben erwähnten Vorhaben näher aus und freute sich über den zahlreichen Besuch. Rita Hascher die Ortsvorsitzende von Nellingen stellte Ihren Ortsverein vor und wünschte einen angenehmen Verlauf des Nachmittags. Waltraud Michel die Frauenbeauftragte der Vdk Gruppe Laichinger Alb informierte ebenfalls über den Merklinger-Laichinger Ortsverein (Laichinger Alb) und freute sich über den störungsfreien Verlauf.

Nach Beendigung des offiziellen Teiles stand noch eine Besichtigung der Schertelshöhle auf dem Programm. Dieses Angebot wurde gern und zahlreich angenommen. Bernhard Walter, der auch Mitglied im Höhlenverein ist, führte circa 25 Personen in die Höhle und zeigte gern die Schönheiten des Naturphänomens.

So circa gegen 17.00 Uhr war dann der allgemeine Aufbruch und man nahm sich fest vor, so was ähnliches im nächsten Jahr zu wiederholen.