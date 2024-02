Doppelbelastung - wenn nicht gar Dreifachbelastung - lautet das Stichwort. „Das ist bei uns eigentlich die Story der Saison“, berichtet Team Urspring NBBL-Head-Coach Oliver Heptner am Dienstag per Telefon, während er gerade mit seinen Spielern des 2007er- und 2008er-Jahrgangs in der eigentlich trainingsintensiven Woche vor dem Beginn der NBBL-Play-offs und dem bevorstehenden wichtigen Schlüsselspiel im Abstiegskampf des ProB-Teams in Speyer bezeichnenderweise beim Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Tübingen um den Einzug ins Bundesfinale kämpfte.

Ganz gleich ob „Jugend trainiert für Olympia“ oder Einsätze in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB. Egal, ob als Führungsspieler des Oberliga-Teams oder in Einzelfällen - wie in der vergangenen Woche bei Leon Geißler der Fall - auch mal bei einem Lehrgang bei der Deutschen Jugend-Nationalmannschaft - den jungen Basketball-Talenten der Urspring Academy wird derzeit garantiert nicht langweilig. „Das darf aber keine Ausrede sein“, stellt Oliver Heptner klar, und attestiert seinen Spielern nicht zuletzt aufgrund der vielfältig gesammelten Erfahrungen in dieser Saison „eine tolle Entwicklung“.

Erstes Saisonziel erreicht

Überhaupt fällt das erste Zwischenfazit des Trainers nach dem Ende der Hauptrunde der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) „insgesamt zufrieden“ aus. „Wichtig war, dass wir durch den Sieg im letzten Rundenspiel gegen Breitengüßbach unsere Bilanz noch positiv gestellt haben. Wir haben auf jeden Fall unser Saisonziel erreicht und uns wieder in der Hauptgruppe A etabliert - wir sind wieder unter den Top-Teams Deutschlands.“

Am Ende der Hauptrunde A Süd erreichte das Team Urspring mit einer Bilanz von acht Siegen und sechs Niederlagen den als Ziel gesteckten vierten Tabellenplatz, sicherte sich so das Heimrecht in einem möglicherweise entscheidenden dritten Entscheidungsspiel gegen MSC Jena in den kommenden Play-off-Duellen.

Play-off-Duell gegen Jena

Am Sonntag, 3. März, steht um 15 Uhr in der heimischen Junge-Halle auf dem Schulgelände des Basketball-Internats das erste Spiel der Best-Of-Three-Serie an. Die Bilanz der beiden Hauptrunden-Spiele ist dabei ausgeglichen. In Jena gab es nach einem verschlafenen Beginn, angetrieben von einem mit 27 Punkten stark aufspielenden Jorke Aav, zwar noch eine beachtliche Aufholjagd, die am Ende bei der knappen 71:74-Niederlage allerdings unbelohnt blieb. Im Rückspiel im vergangenen Dezember setzte sich das Team Urspring zuhause dann klar mit 89:69 durch.

„Wir sind als Mannschaft mittlerweile sicherlich deutlich weiter als noch im vergangenen Jahr - aber auch Jena hat sich toll entwickelt und mit Raphael Falkenthal (Jugendnationalspieler mit regelmäßigen Einsätzen in der ProA - Anm. der Red.) einen starken Spieler“, warnt der Coach und sieht die erste K.o.-Runde wahrlich nicht als Selbstläufer an: „Das ist das Duell Vierter gegen Fünfter - auf dem Papier also die spannendste Begegnung“, so Heptner, der das Play-off-Duell ungeachtet der immensen Belastungen für seine Spieler optimistisch angeht. Den Traum, wie im vergangenen Jahr erneut das Top-Four zu erreichen, hat man in Urspring schließlich noch nicht aus den Augen verloren.

„Wir werden versuchen, die Belastung für die Leistungsträger unter der Woche zu steuern und da etwas softer zu agieren“, ergänzt Heptner. Gemeint sind damit vor allem die drei Spieler des ältesten Jahrgangs.

Jared Grey stand zuletzt immer wieder in der ProB-Starting Five und kommt in dieser Saison auf durchschnittlich über 22 Minuten Einsatzzeit in der Zweiten Liga ProB. Mit herausragenden Leistungen wie gegen Speyer (17 Punkte) oder als spielentscheidender Faktor im Abstiegskampf-Duell gegen Breitengüßbach (15 Punkte) ist der 18-Jährige in diesem Jahr eine wichtige Stütze des Profi-Teams. Jorke Aav steht ihm mit einer durchschnittlichen Einsatzzeit von knapp 19 Minuten in der ProB dabei in nichts nach und auch Philip Schneck ist als Defensiv-Energizer immer wieder in der ProB gefordert.

Lob für die „nächste Generation“

Doch nicht nur in der ProB hinterlassen die NBBL-Spieler ihre Spuren. Juljio Kendes führte als 17-Jähriger zuletzt das Oberliga-Team als Kapitän zu einem Sieg gegen Tabellenführer Croatia Stuttgart und war dabei mit wichtigen Würfen in der Crunchtime zur Stelle. Leonhard Laar steuerte zu dem Sieg als Topscorer weitere wichtige 16 Punkte bei.

„Die nächste Generation wächst da gut nach“, lobt Head-Coach Oliver Heptner daher auch explizit seine jüngeren Spieler und zählt einige passende Beispiele auf: „Callum Macaulay ist einmal vorbildlich in die Bresche gesprungen als Jorke Aav einen schlechten Tag hatte, Leon Geißler war mit sich selbst beim Nationalmannschaftslehrgang zufrieden und happy - und Leonhard Laar ist ohnehin eine fest Stütze geworden.“ Allesamt Spieler, die neben der NBBL oder Oberliga auch immer wieder als Ergänzungsspieler in der ProB zum Einsatz kommen und auch an diesem Wochenende wieder den Spagat zwischen ProB-Abstiegskampf am Samstag in Speyer (inklusive später Rückkehr weit nach Mitternacht) und NBBL-Playoff-Duell am Sonntag-Nachmittag gegen Jena meistern werden.

Historischer Erfolg für die Urspringschule

Coach Oliver Heptner spricht von einem „historischen Triumph“. Nach 14 Jahren (zuletzt 2010) konnte sich das Team der Urspringschule endlich wieder den Sieg im Landesfinale der Basketball-Schulmeisterschaft „Jugend trainiert für Olympia“ und damit den Einzug ins Bundesfinale Ende April in Berlin sichern. „Für uns bedeutet das richtig viel“, ergänzt Heptner, der sich die Teilnahme an der schulischen „Mini-Olympiade“ in der Bundeshauptstadt auch schon immer selbst für seine eigene Trainerkarriere als Ziel gesteckt hatte.

Beim Landesfinale kam es im Endspiel auch ohne Jugend-Nationalspieler Pablo Estelle (Knöchel-Verletzung) zu einem echten Basketball-Fight zwischen der Internats-Equipe und dem die letzten Jahre dominierenden Team des Otto-Hahn-Gymnasium aus Ludwigsburg, bei dem die Urspringer Klosterschüler am Ende dank eines „Gamewinners“ von Vaclav Nosek knapp die Nase vorne hatten. Coach Heptner lobte dabei besonders „das Kollektiv“: „Mit einer tollen Teamleistung gelang es unserer Mannschaft, über alle drei Turniere ungeschlagen zu bleiben!“

JBBL-Team sichert sich Play-off-Einzug vorzeitig

Auch in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) darf sich das Team Urspring über den Einzug in die Play-off-Runde freuen. Die Mannschaft der Coaches Jakob Burger und Robin Eberwein gewann am vergangenen Wochenende in Kirchheim souverän mit 97:59 und löste somit bereits vor dem letzten Spieltag das Play-off-Ticket. Für Urspring ist es die achte Play-off-Teilnahme in der JBBL in Folge. Topscorer für das Team Urspring war gegen die VfL Kirchheim Knights Vaclav Nosek mit 25 Punkten.

TOP4 zieht nach Berlin um

Das TOP4 der Jugendbundesligen findet vom 10. bis 12. Mai 2024 in Berlin statt. Nach zwei Jahren, in denen die Endrunde um die Deutsche U19- und U16-Meisterschaft in Frankfurt am Main ausgetragen wurde, kehrt das TOP4 nach 2009 wieder in die Bundeshauptstadt zurück. Erstmals findet die Veranstaltung als gemeinsame Endrunde mit der WNBL (Deutsche wU18-Meisterschaft) statt. Die jeweils besten vier Teams aus Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL), Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) und Weibliche Nachwuchs Basketball Bundesliga (WNBL) treffen am Wochenende nach Christi Himmelfahrt in der Sporthalle Charlottenburg aufeinander.

Ausrichter des TOP4 ist Alba Berlin. Geplant ist eine längerfristige Kooperation, nach der das TOP4 auch in den Folgejahren in Berlin stattfinden soll. Zufrieden zeigte sich Uwe Albersmeyer, Geschäftsführer der NBBL: „Berlin ist eine basketballverrückte Stadt und der Alba-Nachwuchs mit zehn Titeln - fünf Mal NBBL, vier Mal JBBL, einer WNBL - besonders erfolgreich“, erklärt er.