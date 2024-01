Head-Coach Johannes Hübner berichtet von einer wohltuenden Ruhe - allerdings keiner Ruhe zum Entspannen oder gemütlichen Relaxen, sondern vielmehr einer wohltuenden Ruhe zum konzentrierten Arbeiten und Trainieren. Während der Weihnachtsferien sind die Basketballer quasi alleine in Urspring auf dem Schulgelände zugange, können unter anderem die Sporthalle uneingeschränkt für sich nutzen und ausgiebigst trainieren. „Wir hatten eine gute Zeit - es war sehr ruhig. Das war für uns quasi wie ein Trainingslager zuhause“, blickt Hübner dem bevorstehenden Rückrundenstart dementsprechend gut vorbereitet auch entspannt entgegen.

Am kommenden Sonntag, 7. Januar (Tip-Off: 17 Uhr), startet das Team Ehingen Urspring mit dem Auswärtsspiel beim TSV Tröster Breitengüßbach in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB sportlich ins neue Jahr. Dabei möchte sich Coach Hübner nicht festlegen, ob der Tabellenletzte als Auftaktgegner ein eher dankbarer oder doch eher gefährlicher Gegenspieler ist, sondern nimmt die Sache pragmatisch: „Die Situation ist so wie sie ist - wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“

Sieg im Hinspiel

Nach einer ergebnistechnisch unbefriedigenden Vorrunde rangiert das Team Ehingen Urspring mit drei Siegen aus dreizehn Spielen aktuell nur auf Platz zwölf der Tabelle. Mit der gleichen Bilanz hat der kommende Gegner aus Breitengüßbach derzeit die rote Laterne in der ProB-Süd-Gruppe inne. Die bessere Positionierung verdankt das Team Ehingen Urspring dabei dem Sieg im direkten Vergleich aus der Vorrunde vor gerade einmal sechs Wochen Ende November. Mit 66:57 behielt das Team um den damals gut aufgelegten Adam Thoseby in der heimischen Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium die Oberhand.

„Eines der Spiele, in denen wir gut verteidigt haben“, erinnert sich Johannes Hübner, warnt aber auch gleichzeitig: „Breitengüßbach spielt zuhause immer mit sehr viel Energie und hat seit zwei Spielen einen neuen guten Spieler!“ Gemeint ist damit Erik Land. Der viel gelobte Ex-Bundesligaprofi (u.a. Bamberg und Braunschweig) war bereits im letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen Ulm das Maß aller Dinge im TSV-Spiel, markierte 27 Punkte und hatte bei 13 Wurfversuchen in der Zone nur zwei Fehlwürfe. „Ja, es ist super bei mir gelaufen. Nach drei Jahren ohne echte Spielpraxis konnte ich dies nicht erwarten“, kommentierte der aus dem Retirement zurückgekehrte 33-jährige Land seinerzeit seinen gelungenen Auftritt.

Treffen der Generationen unterm Korb

Somit kommt es am Sonntag unter dem Korb zu einem Treffen der Generationen, wenn der routinierte Center auf den zwölf Jahre jüngeren Vincent Neugebauer trifft. Der Kapitän des Team Ehingen Urspring trainiert in der kleinen Besatzung der reinen ProB-Spieler mit seinen Teamkollegen bereits seit kurz nach Weihnachten wieder in Urspring. Komplett über Weihnachten verblieb sogar Adam Thoseby vor Ort. Eine Rückreise in seine australische Heimat war für den Routinier im Dress des „Team in green“ angesichts von weit über 30 Stunden Reisezeit eine zu anstrengende Option. Ab Donnerstag stoßen dann auch noch die von ihrer Amerika-Reise gut zurückgekehrten NBBL-Spieler zum Team, so dass noch drei Tage gemeinsam in voller Mannschaftsstärke trainiert werden kann. „Wir werden uns auf das wichtige Spiel bestmöglich vorbereiten - vor allem die NBBL-Spieler starten mit einem prägenden Erlebnis im Rücken, das dem ganzen Team Kraft geben kann“, blickt Johannes Hübner der bevorstehenden Aufgabe hinsichtlich eines guten Rückrundenauftakts recht optimistisch entgegen - zumal sich zumindest bis Mittwoch auch alle Spieler des Team Ehingen Urspring fit und verletzungsfrei einsatzfähig präsentierten.