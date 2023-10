Urspring

Volles Programm am Wochenende

Urspring / Lesedauer: 2 min

Jorke Aav. (Foto: ame )

Basketball: ProB am Samstag gegen Black Forest Panthers. NBBL- und JBBL-Saisonauftakt am Sonntag in Urspring.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 17:16 Von: Andrej Meinzer