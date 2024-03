„Es war jetzt nicht unbedingt das schönste Basketball-Spiel“, kommentierte Team Urspring Coach Oliver Heptner direkt nach dem umkämpften 78:67-Sieg im ersten NBBL-Playoff-Spiel gegen Medipolis SC Jena. Das war aufgrund der eher widrigen Umstände im Vorfeld der Partie allerdings auch nicht wirklich anders zu erwarten.

Philip Schneck ging angeschlagen ins Spiel, Jugend-Nationalspieler Pablo Estelle fehlte verletzungsbedingt komplett. Zudem kehrte ein Großteil der Kloster-Equipe in der Nacht zuvor erst nach ein Uhr vom ProB-Auswärtsspiel in Speyer zurück - und das auch noch mit einer an den Nerven nagenden 82:102-Pleite im Gepäck. Coach Oliver Heptner sprach von einem „emotionalen Tief“, aus dem sich seine Spieler erst wieder heraus kämpfen mussten. Auch der 30-Jährige selbst schnaufte am Sonntag nach dem wichtigen Erfolg in der Junge-Halle erst einmal kräftig durch, zumal ihn Referee Josip Filipovic direkt nach dem Ertönen der Schlusssirene auch noch in eine äußerst lange und intensive Diskussion verwickelte. „Wenig Schlaf und Krankheit - das ist alles ein bisschen viel gerade“, ergänzte der U19-Chef-Trainer.

Zwei Teams auf Augenhöhe

Auf dem Spielfeld begegneten sich beide Teams zunächst weitestgehend auf Augenhöhe. Zur Halbzeit führte das Team Urspring mit 37:33, nach drei Vierteln hieß es 57:51. „Jena hat auch ohne Raphael Falkenthal eine starke Mannschaft, die super trainiert ist“, zollte Oliver Heptner dem Gegner Respekt. Der 18-jährige Jugend-Nationalspieler war am Sonntag parallel mit dem ProA-Team der Thüringer in Dresden gefordert, wird voraussichtlich aber am kommenden Sonntag in Spiel zwei der Best-Of-Three-Serie in Jena beim NBBL-Team des MSC mitwirken können.

Dementsprechend hält Oliver Heptner das Playoff-Duell gegen Medipolis SC Jena auch nach dem erfolgreichen Auftaktsieg weiterhin für völlig offen: „Das wird super tough, in Jena zu gewinnen - die Serie ist noch lange nicht vorbei.“ Sollte Jena am kommenden Sonntag, 10. März (16 Uhr), durch einen Heimsieg ausgleichen können, würde die Entscheidung eine Woche später (17. März, 15 Uhr) wieder in Urspring fallen.

Am Sonntag zogen die Talente des Basketball-Internats den Thüringer Kontrahenten letztlich den Zahn durch eine sehenswerte Doppel-Aktion: In der Offensive verwandelte Jared Grey einen spektakulären Korbleger aus schwieriger Lage, direkt im Anschluss gelang Jorke Aav in der Defensive ein noch spektakulärerer Monster-Block. Leonhard Laar machte anschließend mit zwei erfolgreich verwandelten Drei-Punkte-Würfen endgültig den Deckel drauf (77:64/39.). Auch Philip Schneck konnte immer wieder entscheidende Impulse setzen.

„Wir haben die entscheidenden Plays gemacht und die entscheidenden Stops geholt. Das wichtigste war aber tatsächlich, dass wir immer zusammengehalten haben“, zog Oliver Heptner am Ende eines langen Basketball-Wochenendes dem Ergebnis entsprechend dann doch noch ein versöhnliches und positives Fazit.

Spannender Dreikampf am Tabellenende der ProB

„Wir brauchen mindestens noch ein bis zwei Siege, wenn nicht sogar mehr“, runzelte derweil Johannes Hübner angesichts der Tabellensituation in der zweiten Basketball-Bundesliga ProB nach der Auswärtspleite in Speyer (82:102) als Zuschauer des NBBL-Spiels die Stirn. Zu diesem Zeitpunkt ging der Head-Coach des Team Ehingen Urspring allerdings noch fest von einem Heimsieg des Abstiegskonkurrenten TSV Tröster Breitengüßbach gegen Frankfurt am Sonntagabend aus. Doch das neue Schlusslicht der ProB patzte ebenfalls einmal mehr und musste sich den Hessen mit 53:70 geschlagen geben. Breitengüßbach bleibt damit weiterhin (trotz eines mehr absolvierten Spieles) hinter dem Team Ehingen Urspring platziert. Dafür landeten die Black Forest Panthers am Sonntag einen so nicht erwartbaren Überraschungs-Coup. Das Team aus Villingen-Schwenningen besiegte den Tabellenzweiten Orange-Academy Ulm mit 90:81 und gab dank des zweiten Sieges in Folge erstmals in diesem Jahr die rote Laterne ab.

Alle drei Mannschaften im Tabellenkeller stehen derzeit mit fünf Siegen auf der Habenseite abgeschlagen zum Rest der Liga da. Dabei hat das Team Ehingen Urspring den großen Vorteil inne, gegen beide Konkurrenten den direkten Vergleich sicher in der Tasche zu haben. Damit rangiert das Hübner-Team aktuell noch als Tabellenzwölfter über dem Strich, gerade so am rettenden Ufer. Eventuell allerdings eine trügerische Sicherheit, denn am vorletzten Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen Breitengüßbach und Villingen-Schwenningen - sprich eine der beiden Mannschaften hinter dem „Team in green“ wird auf jeden Fall nochmals punkten. Ohne einen weiteren eigenen Sieg wird sich Ehingen Ursprng also sportlich garantiert nicht retten können.